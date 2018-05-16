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Ученые Саутгемптонского университета повысят доступность открытых данных
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Ученые Саутгемптонского университета повысят доступность открытых данных 

Open.gov.ru 47 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Исследователи Саутгемптонского университета помогут повысить доступность более чем 800 тысяч наборов данных со всей Европы в рамках трехлетнего контракта при поддержке Европейской комиссии.
Эксперты по открытым данным Факультета Электроники и Компьютерной науки будут работать в сотрудничестве с консорциумом, работающим над Порталом открытых данных Европы — платформой, которая собирает мета-данные 34 стран.
Продление контракта стоимостью несколько миллионов евро сделает возможным постоянное развитие портала наряду с исследованиями в области экономики данных.
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