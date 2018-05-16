Ученые Саутгемптонского университета повысят доступность открытых данных

Исследователи Саутгемптонского университета помогут повысить доступность более чем 800 тысяч наборов данных со всей Европы в рамках трехлетнего контракта при поддержке Европейской комиссии

Эксперты по открытым данным Факультета Электроники и Компьютерной науки будут работать в сотрудничестве с консорциумом, работающим над Порталом открытых данных Европы — платформой, которая собирает мета-данные 34 стран.

Продление контракта стоимостью несколько миллионов евро сделает возможным постоянное развитие портала наряду с исследованиями в области экономики данных.