Ещё
Почему «постели» шимпанзе свежее и чище, чем у людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье
Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье

Почему «постели» шимпанзе свежее и чище, чем у людей 

Мир24 1 час назад
Американские ученые провели исследование и установили, что шимпанзе содержат свои спальные места в большей чистоте, чем люди. О работе зоологов из Университета Северной Каролины говорится в статье на сайте EurekAlert.
Как сообщается, ученые изучили образцы, полученные из 40 гнезд данных обезьян, которые считаются одним из ближайших родственников человека. Специалистов интересовало биологическое разнообразие микробов. Кроме того, в 15 гнездах ученые собрали образцы членистоногих.
Оказалось, что спальные места шимпанзе отличались большим разнообразием микробов. Они попали туда с листьев деревьев, на которых животные устраиваются на ночлег. При этом микробов с их тел, которые остаются после взаимодействия кожей, слюной либо фекалиями, в местах ночлега обнаружено гораздо меньше, чем у человека.
Кроме того, ученые ожидали, что найдут большое количество членистоногих паразитов в «спальнях» обезьян, тем не менее было выявлено только четыре образца. По мнению экспертов, постели шимпанзе гораздо чище, так как они каждый день обустраивают себе место для ночлега заново.
«Мы создали спальные места, в которых наше взаимодействие с почвой и микроорганизмами из окружающей среды практически исчезло. Вместо этого мы окружены менее разнородными микробами, основным источником которых являются наши тела», — поясняет она.
Ранее британские и японские зоологи провели исследование и выяснили, что почти все жесты обыкновенных шимпанзе и бонобо (карликовый шимпанзе) имеют одинаковое значение. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В РАН предложили отложить старт миссии к Луне до 2021 года Месяц до мундиаля: ставки на финал сделали космонавты Летучие мыши не сталкиваются благодаря уникальным акустическим волнам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза250
Москва направила Киеву две ноты83
В заброшенном морге Москвы нашли останки17
Стегавших москвичей казаков выпороли72
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
13:01
Кремль пригрозил Киеву ответом на действия СБУ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение