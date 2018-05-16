Почему «постели» шимпанзе свежее и чище, чем у людей

Американские ученые провели исследование и установили, что шимпанзе содержат свои спальные места в большей чистоте, чем люди. О работе зоологов из Университета Северной Каролины говорится в статье на сайте EurekAlert.

Как сообщается, ученые изучили образцы, полученные из 40 гнезд данных обезьян, которые считаются одним из ближайших родственников человека. Специалистов интересовало биологическое разнообразие микробов. Кроме того, в 15 гнездах ученые собрали образцы членистоногих.

Оказалось, что спальные места шимпанзе отличались большим разнообразием микробов. Они попали туда с листьев деревьев, на которых животные устраиваются на ночлег. При этом микробов с их тел, которые остаются после взаимодействия кожей, слюной либо фекалиями, в местах ночлега обнаружено гораздо меньше, чем у человека.

Кроме того, ученые ожидали, что найдут большое количество членистоногих паразитов в «спальнях» обезьян, тем не менее было выявлено только четыре образца. По мнению экспертов, постели шимпанзе гораздо чище, так как они каждый день обустраивают себе место для ночлега заново.

«Мы создали спальные места, в которых наше взаимодействие с почвой и микроорганизмами из окружающей среды практически исчезло. Вместо этого мы окружены менее разнородными микробами, основным источником которых являются наши тела», — поясняет она.

Ранее британские и японские зоологи провели исследование и выяснили, что почти все жесты обыкновенных шимпанзе и бонобо (карликовый шимпанзе) имеют одинаковое значение. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ