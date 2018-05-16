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Может уничтожить Солнце. Обнаружена катастрофически быстро растущая черная дыра
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Может уничтожить Солнце. Обнаружена катастрофически быстро растущая черная дыра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Австралийские астрофизики открыли черную дыру, которая поглощает вокруг себя все доступное вещество и стремительно растет.
Рекордно быстро растущая черная дыра J2157-3602 находится в созвездии Южной Рыбы. Ученые утверждают, что она способна съесть наше Солнце всего за два дня, пишет издание nation-news.ru.
Астрофизики из Национального университета Австралии в Канберре сообщают, что черная дыра не только невероятно быстро разрастается, но еще и сияет в тысячи раз ярче всей остальной своей галактики. Если бы такая дыра была расположена в Млечном Пути, ночью она затмевала бы свет от всех звезд и сияла в десяток раз сильнее Луны.
Свечение появляется благодаря огромной массе газа, который эта черная дыра постоянно поглощает. Масса этого небесного тела в несколько миллионов раз больше солнечной, дыра способна поглощать звезды и выбрасывать разогретую плазму с околосветовой скоростью.
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