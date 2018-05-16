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В Соколиной горе рассказали о роли инфракрасных космических пузырей
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

В Соколиной горе рассказали о роли инфракрасных космических пузырей 

Управа района Соколиная гора 39 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Информацию о черных дырах и формировании новых звезд узнали слушатели лектория популяризаторов науки «Курилка Гутенберга» в Московском политехническом университете, расположенном в Соколиной горе.
Игорь Тирский, популяризатор астрономии и космонавтики, поделился с собравшимися информацией о черных дырах, их появлении и влиянии на окружающие звезды. Так, для изучения данного космического явления, которое почти невозможно уловить человеческим глазом, ученые разработали специальный телескоп Event Horizon — прибор способен провести съемку тени-силуэта черной дыры, который выделяется на фоне светящейся радиации Млечного Пути.
Анастасия Топчева, младший научный сотрудник отдела физики эволюции звезд, провела лекцию об инфракрасных пузырях, которые способны сами стать местом рождения новых массивных звезд Галактики.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.
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