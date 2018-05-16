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Крохотный спутник снял Землю с расстояния 1 миллиона километров
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Крохотный спутник снял Землю с расстояния 1 миллиона километров 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
5 мая, когда NASA запустила свой посадочный аппарат InSight Mars, вместе с ним было отправлено два небольших абсолютно идентичных спутника, которые назвали Mars Cube One. Они не больше по размеру, чем дорожная сумка. Недавно один из них сделал снимок земли с расстояния 1 миллиона километров. Это было сделано для того, чтобы почтить образ бледно-голубой точки, созданный с помощью корабля Voyager в 1990 году.
Земля — это маленькая точка, которая плавает в бесконечной черной пустоте. Сложно думать об этом, находясь на ее поверхности, но новый снимок от NASA лишний раз доказывает этот факт.
Крошечные модульные космические корабли, известные как кубсаты (CubeStats), в данный момент следуют к Марсу вместе с InSight. Их называют MarCO-A и MarCO-B. Сегодня они считаются самыми компактными спутниками, когда-либо отправлявшимися дальше луны.
9 мая проходили тесты, и MarCO-B, который инженеры также называют Wall-E, сделал свою первую в истории фотографию. Она была сделана для того, чтобы проверить развертывание антенны. Однако на расстоянии можно увидеть два объекта — это Земля и ее луна. Эта фотография была сделана на расстоянии 1 миллиона километров от нашей родной планеты.
«Считайте это нашим почтением «Вояжеру»» — сказал Энди Клеш, главный инженер MarCO. Корабли CubeSats никогда ранее не уходили настолько далеко в космос, и сегодня MarCO-A и MarCO-B работают абсолютно нормально, путешествуя все дальше. Их основной задачей является проверка преимущества CubeSats в глубоком космосе. Если хотя бы один из пары спутников достигнет Марса, мы сможем получить более оперативную и полную информацию о попытке InSight приземлиться на поверхности планеты.
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