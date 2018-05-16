Томские ученые создают новую технологию защиты контейнеров с ядерными материалами

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают новую технологию контроля контейнеров с ядерными материалами и отходами. В качестве «ключа» для стального контейнера с опасным содержимым они предлагают использовать уникальный сварной шов, сообщили в среду в пресс-службе ТПУ.

"Это исследование поддержано стипендией президентской программы поддержки молодых ученых. Каждый такой шов уникален — по нему можно подтвердить подлинность контейнера, проверить, был ли доступ. Безопасность таких объектов — не только вопрос того, чтобы радиоактивные вещества никуда не просочились, но и вопрос предотвращения несанкционированного доступа к ним", — сообщают в вузе.

По данным пресс-службы ТПУ, ученые работают над тем, чтобы объединить сразу два подхода: контроль качества сварного соединения, герметичности и сбор данных о самом шве для его идентификации. Как поясняют в вузе, сегодняшние способы (специальные номера, штрих-коды) не дают полной защиты, поэтому и возникла идея применять для этого саму структуру сварного соединения: если есть данные об исходном состоянии материала, то всегда можно проверить, подвергался ли он воздействию. В вузе собран экспериментальный стенд для проверки швов, разработаны некоторые программные средства, алгоритмы автоматического контроля и распознавания швов.

"Используя методы неразрушающего контроля, можно обнаруживать мельчайшие дефекты, проверять уникальность. Цель — разработать технологию, чтобы за один сеанс контроля можно было решить обе задачи. К базе данных (швов) будут иметь доступ те, кто эксплуатирует контрольные материалы — если это российские объекты, то информация будет у Росатома , если объект используется несколькими странами, как, например, Международный банк ядерного топлива, то доступ, безусловно, будет принадлежать Международному агентству по атомной энергии ", — отмечают в вузе.

Как поясняет заведующий Международной научно-образовательной лабораторией неразрушающего контроля ТПУ Дмитрий Седнев, работа ведется с ультразвуком: волны преобразователя проходят сквозь материал контейнера, взаимодействуют с ним, что отражается на обратной волне. По словам ученого, у ультразвука есть ряд преимуществ, по сравнению с рентгеновскими методами контроля, например, нет ионизирующего излучения.