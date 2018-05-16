Ещё
Томские ученые создают новую технологию защиты контейнеров с ядерными материалами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Томские ученые создают новую технологию защиты контейнеров с ядерными материалами 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают новую технологию контроля контейнеров с ядерными материалами и отходами. В качестве «ключа» для стального контейнера с опасным содержимым они предлагают использовать уникальный сварной шов, сообщили в среду в пресс-службе ТПУ.
"Это исследование поддержано стипендией президентской программы поддержки молодых ученых. Каждый такой шов уникален — по нему можно подтвердить подлинность контейнера, проверить, был ли доступ. Безопасность таких объектов — не только вопрос того, чтобы радиоактивные вещества никуда не просочились, но и вопрос предотвращения несанкционированного доступа к ним", — сообщают в вузе.
По данным пресс-службы ТПУ, ученые работают над тем, чтобы объединить сразу два подхода: контроль качества сварного соединения, герметичности и сбор данных о самом шве для его идентификации. Как поясняют в вузе, сегодняшние способы (специальные номера, штрих-коды) не дают полной защиты, поэтому и возникла идея применять для этого саму структуру сварного соединения: если есть данные об исходном состоянии материала, то всегда можно проверить, подвергался ли он воздействию. В вузе собран экспериментальный стенд для проверки швов, разработаны некоторые программные средства, алгоритмы автоматического контроля и распознавания швов.
"Используя методы неразрушающего контроля, можно обнаруживать мельчайшие дефекты, проверять уникальность. Цель — разработать технологию, чтобы за один сеанс контроля можно было решить обе задачи. К базе данных (швов) будут иметь доступ те, кто эксплуатирует контрольные материалы — если это российские объекты, то информация будет у Росатома, если объект используется несколькими странами, как, например, Международный банк ядерного топлива, то доступ, безусловно, будет принадлежать Международному агентству по атомной энергии", — отмечают в вузе.
Как поясняет заведующий Международной научно-образовательной лабораторией неразрушающего контроля ТПУ Дмитрий Седнев, работа ведется с ультразвуком: волны преобразователя проходят сквозь материал контейнера, взаимодействуют с ним, что отражается на обратной волне. По словам ученого, у ультразвука есть ряд преимуществ, по сравнению с рентгеновскими методами контроля, например, нет ионизирующего излучения.
ТПУ — участник проекта «5-100» (госпрограммы поддержки крупнейших российских вузов), ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020 году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.
ТАСС: последние новости
Запуск спутника "Глонасс-М" планируется на 17 июня с Плесецка Синхротрон в Приморье позволит ДВФУ углубить работу в области медицины и биологии ТВЭЛ в 2019 году начнет тестовую загрузку ядерного топлива на АЭС в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ116
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост217
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице497
На могиле «дятловца» зафиксирован высокий уровень радиации5
Чубайс обрадовался, что остался не у дел58
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение