Астрономы открыли самую «голодную» из сверхмассивных черных дыр 

Сверхмассивные черные дыры в активных центрах больших галактик способны вырастать до невероятных размеров, достигая массы в миллиарды солнц. Скорость этого роста может быть разной, и черная дыра J2157-3602 тут рекордсменка. К своей внушительной массе примерно в 20 миллиардов масс Солнца она прибавляет еще по одному проценту каждый миллион лет. Раз в два дня в ее недрах исчезает масса, равная массе всей нашей звезды.

О своих наблюдениях астрономы из Национального университета Австралии (ANU) рассказывают в статье, которая готовится к публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, но уже доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. Для наблюдений Кристиан Вольф (Christian Wolf) и его соавторы использовали космические аппараты ESA Gaia и NASA WISE, а также наземный телескоп ANU SkyMapper.