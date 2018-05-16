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Астрономы открыли самую «голодную» из сверхмассивных черных дыр
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Астрономы открыли самую «голодную» из сверхмассивных черных дыр 

Naked-Science.ru 55 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Сверхмассивные черные дыры в активных центрах больших галактик способны вырастать до невероятных размеров, достигая массы в миллиарды солнц. Скорость этого роста может быть разной, и черная дыра J2157-3602 тут рекордсменка. К своей внушительной массе примерно в 20 миллиардов масс Солнца она прибавляет еще по одному проценту каждый миллион лет. Раз в два дня в ее недрах исчезает масса, равная массе всей нашей звезды.
О своих наблюдениях астрономы из Национального университета Австралии (ANU) рассказывают в статье, которая готовится к публикации в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, но уже доступна в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org. Для наблюдений Кристиан Вольф (Christian Wolf) и его соавторы использовали космические аппараты ESA Gaia и NASA WISE, а также наземный телескоп ANU SkyMapper.
Ученые отмечают, что J2157-3602 демонстрирует и рекордную светимость: огромные массы падающего в нее вещества излучают в тысячи раз ярче, чем вся галактика, окружающая черную дыру. Если бы она располагалась в центре Млечного Пути, то по ночам свет окрестностей черной дыры был бы вдесятеро ярче полной Луны. Жаль, что это мощное излучение сделало бы невозможными не только романтические прогулки, но и, скорее всего, саму жизнь на Земле.
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