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МегаФон ждет оборудование для хранения 100 Пб данных по «закону Яровой»
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МегаФон ждет оборудование для хранения 100 Пб данных по «закону Яровой» 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
МегаФон ждет оборудование для хранения 100 Пб данных по «закону Яровой»МегаФон и Yota уже активно ждут системы хранения данных для исполнения «закона Яровой».
Речь идет о системе хранения данных «Купол». Поставка оборудования должна произойти до 30 мая, а его установка — до 30 июня.
Стоимость техники и работы по её внедрению составит 923,5 млн руб.
С помощью «Купола» компания планирует хранить аж 100 Пб данных, из которых 62,6 Пб придётся на Москву. Yota планирует хранить намного меньше: всего 7,6 Пб информации.
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