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Ученые создали робота, который помогает одеваться
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Ученые создали робота, который помогает одеваться 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из Технологического института Джорджии (США) разработали модель робота, который может одевать людей.
Как сообщает «ФАН», робот наделен умением надевать на человека больничную пижаму. По мнению разработчиков, такая возможность поможет больным в медицинских учреждениях.
Благодаря искусственному интеллекту робот способен по натяжению ткани определить оптимальное усилие. Для более эффективной работы специалисты создали 11 тысяч виртуальных примеров надевания больничной одежды.
Как отметил ведущий специалист Заккори Эриксон, робот в состоянии дать оценку ощущениям человека от различных действий киборга и оценить их возможные последствия.
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