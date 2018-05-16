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Робот «научился» одевать людей
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Робот «научился» одевать людей 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Робот, использованный в исследовании, называется PR2 — специалисты могут модифицировать его для выполнения ряда задач. Чтобы натренировать устройство одевать людей, исследователи из Технологического института Джорджии для начала дали ему проанализировать практически 11 000 смоделированных вариантов надевания рукава одежды на руку человека. В этих симуляциях, взятых из прошлого исследования, оценивалась сила, которую робот прикладывал при попытках надеть на различные части руки предмет одежды. В некоторых моделях робот успешно выполнял задание, а в некоторых применял слишком большую силу, чем мог бы причинить человеку вред.
Нейросеть, использованная в PR2, анализировала данные симуляции на протяжении дня, после чего, как говорят исследователи, научилась правильно рассчитывать силу при надевании рукава. Затем робота протестировали на 10 добровольцах — устройству надо было определить, когда кулак рукав больничной рубашки прошел через кулак человека, а затем полностью надеть рукав. Оказалось, что лучших результатов — 97,5-процентного успеха в выполнении двух задач — робот достигал, когда перед выполнением действий «думал» в течение 0,2 секунды.
На следующей неделе исследовательская группа планирует презентовать работу на конференции ICRA (International Conference on Robotics and Automation) в Австралии. Кратко о разработке сообщается в пресс-релизе на сайте Технологического института Джорджии.
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