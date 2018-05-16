Синхротрон в Приморье позволит ДВФУ углубить работу в области медицины и биологии 

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Строительство на острове Русском новейшего аппарата для исследования молекулярных структур, синхротрона, позволит ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) углубить исследования в области физики твердого тела, создания новых материалов, молекулярной биологии и медицины. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра киральной биофотоники ДВФУ Александр Молочков.
Ранее президент Владимир Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русском, который может быть создан в рамках второго этапа проекта компании «Швабе» по строительству Центра протонной терапии. Первый этап предусматривает создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/ КТ-отделения медицинского центра ДВФУ.
"Синхротронные центры являются частью современной научной инфраструктуры, они помогают решать задачи фундаментального и прикладного характера в области физики твердого тела, молекулярной биологии и медицины. Это открывает перспективы развития исследований на качественно более высоком уровне, дает возможность организовать вокруг синхротрона современный технопарк ускорительных технологий", — сказал руководитель Центра, специализирующегося на изучении протеинов, квантовых материалов и передачи и хранения информации в живой материи.
Синхротронное излучение применяется от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток. Высокая интенсивность излучения помогает улучшить качество снимков при ангиографии и маммографии, чтобы обнаруживать опухоль на ранней стадии.
По словам Молочкова, на строительство установки потребуется 3-5 лет, и она должна эффективно использоваться, поэтому в первую очередь нужно определить, какие задачи будет решать синхротрон. Один из наиболее вероятных вариантов для Русского острова — создание синхротрона с источником терагерцового излучения, эта идея обсуждается с партнерами ДВФУ из международного научного центра RIKEN (Япония), а также из Университетов Упсалы и Стокгольма (Швеция).
Терагерцовое излучение находится между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, такая установка поможет решать ряд перспективных задач в области биологии, исследовать свойства новых квантовых материалов, создать новые материалы для сверхбыстрой обработки информации.
Молочков отметил, что за последние годы в ДВФУ сложилась база для таких исследований. Сформировались научные группы, которые занимаются магнитными материалами и новыми элементами магнитной памяти. Также развивается проект глубоководных исследований под руководством вице— президента РАН Андрея Адрианова. С помощью синхротрона можно изучить структуру новых биполимеров, обнаруженных в результате исследования глубоководных организмов, что позволит решить многие фармакологические и биомедицинские задачи.