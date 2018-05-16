Синхротрон в Приморье позволит ДВФУ углубить работу в области медицины и биологии

ВЛАДИВОСТОК , 16 мая. / ТАСС /. Строительство на острове Русском новейшего аппарата для исследования молекулярных структур, синхротрона, позволит ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) углубить исследования в области физики твердого тела, создания новых материалов, молекулярной биологии и медицины. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра киральной биофотоники ДВФУ Александр Молочков.

Ранее президент Владимир Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русском, который может быть создан в рамках второго этапа проекта компании «Швабе» по строительству Центра протонной терапии. Первый этап предусматривает создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/ КТ-отделения медицинского центра ДВФУ.

"Синхротронные центры являются частью современной научной инфраструктуры, они помогают решать задачи фундаментального и прикладного характера в области физики твердого тела, молекулярной биологии и медицины. Это открывает перспективы развития исследований на качественно более высоком уровне, дает возможность организовать вокруг синхротрона современный технопарк ускорительных технологий", — сказал руководитель Центра, специализирующегося на изучении протеинов, квантовых материалов и передачи и хранения информации в живой материи.

Синхротронное излучение применяется от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и терапии раковых клеток. Высокая интенсивность излучения помогает улучшить качество снимков при ангиографии и маммографии, чтобы обнаруживать опухоль на ранней стадии.

По словам Молочкова, на строительство установки потребуется 3-5 лет, и она должна эффективно использоваться, поэтому в первую очередь нужно определить, какие задачи будет решать синхротрон. Один из наиболее вероятных вариантов для Русского острова — создание синхротрона с источником терагерцового излучения, эта идея обсуждается с партнерами ДВФУ из международного научного центра RIKEN ( Япония ), а также из Университетов Упсалы и Стокгольма Швеция ).

Терагерцовое излучение находится между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, такая установка поможет решать ряд перспективных задач в области биологии, исследовать свойства новых квантовых материалов, создать новые материалы для сверхбыстрой обработки информации.