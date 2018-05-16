Китай представил фотонный чип, который способен выполнять квантовые вычисления

Шанхай , 15 мая / Синьхуа / — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.

Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.

Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.

Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.

Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.