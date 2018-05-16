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Китай представил фотонный чип, который способен выполнять квантовые вычисления
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Китай представил фотонный чип, который способен выполнять квантовые вычисления 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.
Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.
Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.
Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.
Шанхай, 15 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые представили на днях фотонный чип и провели успешную демонстрацию использования разработки для выполнения квантовых вычислений. Результаты исследовательской деятельности были обнародованы в издании Science Advances.
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