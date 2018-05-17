Как спасти мир от супервулкана Йеллоустон 

В глубине национального парка Йеллоустоун расположен одноименный супервулкан, взрыв которого вполне реально способен вызывать самый настоящий конец света. На сей раз это не просто панические слухи: опасение вызывает как раз то, что тревогу бьют серьезные ученые.
Так называемая Йеллоустонская кальдера действительно напоминает бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Что будет после? Ну, за одно извержение супервулкан выкидывает в атмосферу примерно 1500 кубических километров пепла и магмы. Этого хватит, чтобы перекрыть доступ солнечного света ко всей планете!
Наступит зима, которая будет длиться около пяти лет. Большая часть всего живого на планете погибнет. Эта проблема настолько беспокоит ученых, что за дело взялись даже эксперты НАСА. Посмотрите видео выше (не забудьте включить русские субтитры), чтобы понять, может ли человек вообще предотвратить катастрофу планетарного масштаба.