Как спасти мир от супервулкана Йеллоустон

В глубине национального парка Йеллоустоун расположен одноименный супервулкан, взрыв которого вполне реально способен вызывать самый настоящий конец света. На сей раз это не просто панические слухи: опасение вызывает как раз то, что тревогу бьют серьезные ученые.

Так называемая Йеллоустонская кальдера действительно напоминает бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Что будет после? Ну, за одно извержение супервулкан выкидывает в атмосферу примерно 1500 кубических километров пепла и магмы. Этого хватит, чтобы перекрыть доступ солнечного света ко всей планете!