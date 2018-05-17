Ещё
Как спасти мир от супервулкана Йеллоустон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как спасти мир от супервулкана Йеллоустон 

Don't Panic 18 минут назад
Фото: Don't Panic
В глубине национального парка Йеллоустоун расположен одноименный супервулкан, взрыв которого вполне реально способен вызывать самый настоящий конец света. На сей раз это не просто панические слухи: опасение вызывает как раз то, что тревогу бьют серьезные ученые.
Так называемая Йеллоустонская кальдера действительно напоминает бомбу замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Что будет после? Ну, за одно извержение супервулкан выкидывает в атмосферу примерно 1500 кубических километров пепла и магмы. Этого хватит, чтобы перекрыть доступ солнечного света ко всей планете!
Наступит зима, которая будет длиться около пяти лет. Большая часть всего живого на планете погибнет. Эта проблема настолько беспокоит ученых, что за дело взялись даже эксперты НАСА. Посмотрите видео выше (не забудьте включить русские субтитры), чтобы понять, может ли человек вообще предотвратить катастрофу планетарного масштаба.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ210
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро13
Опубликована предсмертная записка Котлера52
Под Ростовом найдены останки 58 человек10
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение