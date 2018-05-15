Была ли высадка? Почему многие считают, что высадка на Луну — обман?

В 1974 году мир увидел книгу Билла Кейзинга «Мы никогда не летали на Луну». Именно это издание и стало началом сомнений о том, реален ли был полет на спутник нашей планеты. Автор приводил веские доказательства относительно этой темы, ведь он являлся сотрудником компании, производящей двигатели для ракет в рамках проекта Apollo.

Аргументами в инсценировки полетов стали казусы на фотоснимках. Это и кривизна теней, и отсутствие звезд, и очень малый размер планеты. По мнению Кейзинга, на момент осуществления космической программы НАСА не обладало необходимым техническим оборудованием.

Историческая дата Именно 20 июля 1969 года люди услышали знаменитые слова: «Этот один маленький шаг для человека — один гигантский скачок для человечества». Уже позже астронавт Нил Армстронг утверждал, что на самом деле его фраза звучала иначе. Но людей волнует не это, а противоречия, был ли на самом деле этот человек на поверхности спутника нашей планеты. С начала 1970-х годов по миру начались разговоры о фальсификации высадки на спутник Земли. И с того времени эта тема привлекает общественное внимание. Фильмы, книги и статьи только укрепляли появление теории заговора.

Согласно опросу, проведенному в 1999 году, около 6% американце сомневались относительно реальности посадки на Луну, а 5% не были уверены в ответе. Это кажется не таким большим показателем, пока не вспомнить, что 6% предполагает миллионы людей.

Основная причина фальсификации полета Как и у любого заговора, история имеет свой мотив. Самая крупная причина для фальсификации посадки на Луну было нарастающее напряжение между Штатами и СССР. Холодная война только усиливалась, а к тому времени Советский Союз уже успешно запустил первый спутник Земли. Технологическое превосходство могло символизировать только количество полетов в космос. Окончательным достижением считалась именно посадка на Луну, несмотря на риск и дороговизну предприятия. В оценке миссии на Луну СМИ подчеркивало, что США отправились на Луну именно потому, что это было тяжело.

Суть теорий Согласно одной теории — на самом деле все сложный фильм, поставленный в Голливуде . Другая же теория говорит, что постановка была на «Площади 51». Так или иначе, идея теоретиков — кадры которые поступали на экраны телевизоров, были именно из НАСА. И не было независимой проверки относительно достоверности о приземлении на Луну.

Найденные несоответствия На кадрах видно, как Базз Олдрин водружает американский флаг на поверхность Луны. Знамя красиво развевается, но здесь и обнаруживается первая важная деталь: на Луне ветра не бывает. Фото посадки содержат странные отражения света на фотографиях. Также тени иногда лежат в разных направлениях, а значит, было несколько источников света. Подобные расхождения могут стать признаком того, что использовались студийные лампы как на киностудиях.

В 2016 году 81-летний оператор, работавший в Голливуде и вовсе заявил, что он был тем самым человеком, который снимал посадку на Луну в Северном Лондоне. ​Все факты о посадке изучались в течение нескольких лет. А ученые из Аргоннской национальной лаборатории уверены, что высадка является настоящей ложью.