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В Южном полушарии зарегистрирована рекордно высокая волна
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В Южном полушарии зарегистрирована рекордно высокая волна 

Популярная механика 28 минут назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.
Рекордно гигантская волна образовалась в Южном океане, в 700 километрах к югу от Новой Зеландии. В прошлом году специалистам не удалось заметить волну выше 19,4 м, а в 2012 году установленные в акватории Австралии датчики зафиксировали подъем воды на 22,03 м.
Изучением волн Южного полушария занимаются ученые из новозеландской океанологической организации MetOcean Solutions. Они отмечают, что по факту волны могли быть еще выше. Дело в том, что аппаратура установлена на буйке, работающем на солнечной энергии, который измеряет волны лишь на протяжении 20 минут за 3-часовой период. Подъем воды на еще большие высоты мог происходить, когда буй не вел запись.
Проверяя это предположение, ученые смоделировали высоту волны, направление течений и ветра, и расчеты показали, что максимальная высота этой волны, вероятнее всего, превышала 25 метров. Причиной столь мощного шторма стал сильный перепад давлений в атмосфере над Южным океаном. Скорость ветра, достигавшая 120 км/ч, совпала со скоростью поверхностных течений, что привело к образованию зоны высоких волн. Их средняя высота составляла 14,9 метра.
Несмотря на то, что Южный океан занимает 22% мирового океана, он изучен еще недостаточно хорошо. Между тем именно здесь сильные штормовые ветра создают огромные волны, которые затем распространяются по всему миру. Волны с аномально большой амплитудой представляют значительную опасность для судоходства, но предсказывать их сложно: штормы в Южном океане происходят часто и в любое время года, что отличает их от бурь Северного полушария, характерных только для зимы.
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