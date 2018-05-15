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В Китае закончился 370-дневный эксперимент по имитации полета на Луну
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В Китае закончился 370-дневный эксперимент по имитации полета на Луну 

Свободная пресса 41 минуту назад
В Китае завершился эксперимент по имитации полета на Луну, который состоял из нескольких этапов общей продолжительностью 370 дней. Участниками исследования стали восемь китайских студентов, которые по очереди жили в замкнутом пространстве лаборатории. ОБ этом сообщает агентство «Синьхуа».
Эксперимент прошел в закрытой космической лаборатории «Юэгун-1», созданной при университете Пекина. Территория экспериментального комплекса, имитирующего условия для длительного нахождения людей за пределами Земли, составляет 160 квадратных метров и включает спальни, гостиную, ванную, а также комнату для выращивания животных и растений.
Добровольцы, сменяя друг друга, проводили в замкнутом пространстве по нескольку месяцев. Во время теста ученые смогли понять, как именно «астронавты» реагируют на нахождение в условиях, приближенных к лунным.
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