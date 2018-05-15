В Китае закончился 370-дневный эксперимент по имитации полета на Луну

Китае завершился эксперимент по имитации полета на Луну, который состоял из нескольких этапов общей продолжительностью 370 дней. Участниками исследования стали восемь китайских студентов, которые по очереди жили в замкнутом пространстве лаборатории. ОБ этом сообщает агентство «Синьхуа»

Эксперимент прошел в закрытой космической лаборатории «Юэгун-1», созданной при университете Пекина. Территория экспериментального комплекса, имитирующего условия для длительного нахождения людей за пределами Земли, составляет 160 квадратных метров и включает спальни, гостиную, ванную, а также комнату для выращивания животных и растений.

Добровольцы, сменяя друг друга, проводили в замкнутом пространстве по нескольку месяцев. Во время теста ученые смогли понять, как именно «астронавты» реагируют на нахождение в условиях, приближенных к лунным.

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