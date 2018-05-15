Жизнь может существовать в Мультивселенной

Ученые сделали смелое предсказание о том, что Мультивселенная, в которой находится наша Вселенная рядом с несколькими другими, может быть домом для инопланетной жизни. Жизнь — довольно сложная вещь, и она может процветать во всех средах.

Такие вопросы и ответы на них являются одними из наиболее актуальных, которые горячо обсуждаются среди ученых. Исследования показывают, что жизнь действительно может присутствовать в Мультивселенной. Это большое «если», но никто не может исключить существование инопланетной жизни в Мультивселенной.

Весь вопрос вращается вокруг темной энергии. Это загадочная сила, которая способствует дальнейшему расширению Вселенной.

Современные модели космологов показывают, что такая энергия должна быть доступна в Мультивселенной в большем количестве, чем предполагалось ранее.

Новое компьютерное моделирование показывает, что с увеличением темной энергии шансы на инопланетную жизнь также резко возрастают. Большая часть этого исследования была опубликована в журнале «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества».

Теория существования темной энергии — это то, что еще находится в зачаточном состоянии. Планета Земля с ее многочисленными формами жизни является примером особого случая в Мультивселенной.