Уран поможет хранить радиоактивные отходы

Международный коллектив ученых с участием российских исследователей получил новый тип нанотрубок из атомов урана и серы, которые можно использовать в качестве уникальных форм для захоронения радиоактивных отходов. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в журнале Nanomaterials.

Нанотрубки — одна из форм строения вещества, которая благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам в последние десятилетия привлекает большое внимание исследователей по всему миру. Особенно известны углеродные нанотрубки, которые используют в различных областях современной высокотехнологичной промышленности, таких как электроника и катализ.

До этого получить урановые нанотрубки ученым удавалось лишь однажды: 15 лет назад профессор СПбГУ, член-корреспондент РАН Сергей Кривовичев создал схожий материал с атомами селена вместо серы, однако он оказался недостаточно устойчивым, что связано с особенностями поведения селена при воздействии воды и высоких температур. Несмотря на многочисленные попытки научных групп по всему миру получить нанотрубки с ураном в других химических системах, все подобные разработки оказались безуспешными: обычно подобные соединения урана образуют слоистые структуры.

Однако ученые смогли создать более устойчивые урановые материалы с добавлением серы. «Нанотрубки с ураном и серой показывают значительную устойчивость при увеличении температуры, что является очень важным свойством с точки зрения их перспективного применения для атомной промышленности, — отметил ведущий автор статьи, доктор геолого-минералогических наук, профессор СПбГУ Олег Сийдра. — Их можно использовать для разделения радиоактивных элементов, а также они могут стать одной из уникальных форм захоронения радиоактивных отходов».

Разработанный метод синтеза путем испарения из раствора при комнатной температуре позволяет получить большой выход полезного компонента. Нанотрубки образуются путем сворачивания слоев, сложенных ураном и серой, а их диаметр составляет примерно полтора нанометра.

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