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Жизнь после смерти есть: ученые поверили в Рай
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Жизнь после смерти есть: ученые поверили в Рай 

Trendymen 34 минуты назад
Фото: Trendymen
Загробная жизнь оказалась реальностью. В этом, по крайней мере, уверен Шон Кэрролл, профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института.
Д-р Кэрролл объяснил, что душа, скорее всего, представляет собой ряд атомов и электронов. Они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает сдерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.
Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле в Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее. Таким образом выходит, что все составляющие создания просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем.
Интересно, что немногим ранее похожее заявление сделали ученые из Северной Каролины. В частности, профессор Роберт Ланц утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.
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