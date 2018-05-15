Жизнь после смерти есть: ученые поверили в Рай

Загробная жизнь оказалась реальностью. В этом, по крайней мере, уверен Шон Кэрролл, профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института.

Д-р Кэрролл объяснил, что душа, скорее всего, представляет собой ряд атомов и электронов. Они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает сдерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.

Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле в Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее. Таким образом выходит, что все составляющие создания просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем.