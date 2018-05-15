Российские учёные доказали безопасность отечественной квантовой связи

Квантовая связь, разработанная экспертами из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, оказалась устойчивой к массовым атакам. К такому выводу пришли питерские учёные, сообщает «Русская планета».

Чтобы доказать безопасность связи, исследователи воссоздали квантовые системные элементы и проанализировали генеративную скорость ключа шифрования сведений.

Эксперты в ходе опытов подтвердили, что представленная ими разработка отвечает всем требованиям безопасности и не поддаётся коллективным атакам.

В перспективе квантовая криптография будет использована для лучшей защиты банковских продуктов и личной переписки пользователей.