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Доказано существование инопланетян
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Доказано существование инопланетян 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Сомнений больше нет: инопланетяне существуют. Ученые пришли к выводу, что где-то в Мультивселенной есть масса миров, переполненных разумной жизнью.
По новой парадигме, Мультивселенная состоит из бесконечного числа вселенных. Переменных в таком уравнении также получается бесконечное множество, что и позволяет предположить существование инопланетян.
Согласно полученным данным, наш мир вовсе не является единственным обитаемым. Правда, пока ученые ничего не говорят о том, как путешествовать между этими параллельными Вселенными.
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