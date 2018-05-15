Доказано существование инопланетян

Сомнений больше нет: инопланетяне существуют. Ученые пришли к выводу, что где-то в Мультивселенной есть масса миров, переполненных разумной жизнью.

По новой парадигме, Мультивселенная состоит из бесконечного числа вселенных. Переменных в таком уравнении также получается бесконечное множество, что и позволяет предположить существование инопланетян.

Согласно полученным данным, наш мир вовсе не является единственным обитаемым. Правда, пока ученые ничего не говорят о том, как путешествовать между этими параллельными Вселенными.