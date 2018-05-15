Ещё
Искусственный интеллект научился одевать людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный интеллект научился одевать людей 

Naked-Science.ru 1 час назад
В будущем робот поможет одеваться пациентам больниц.
Инженеры Технологического института Джорджии создали робота, который при помощи искусственного интеллекта научился накидывать на человека больничную робу. Для этого машине не нужны камеры — она ориентируется на силу натяжения ткани.
Кодовое название автомата — PR2. По замыслу создателей, однажды он поступит на службу в больницы и хосписы для помощи пациентам, но сейчас робот только учится. Чтобы ускорить процесс обучения, специалисты смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как ИИ натягивает халат. Среди них — безошибочные движения и грубые ошибки. Основываясь на этих образцах, алгоритм научился соизмерять силу во время процедуры.
Доктор Заккори Эриксон (Zackory Erickson), курирующий исследование, поделился подробностями:
«Люди изучают навыки путем проб и ошибок. Мы предоставили PR2 такую же возможность. Проводить тысячи испытаний на человеке было бы опасно и чрезвычайно утомительно. Однако всего один день изучения симуляций дал роботу представление о том, что чувствует человек, когда одевается».
Вместе с тем робот учится предсказывать последствия своих действий. Он прогнозирует пятую часть секунды, чтобы понять, как его манипуляции отразятся на человеке. По словам исследователей, меньшее время увеличивало количество ошибок. Сейчас для того, чтобы натянуть один рукав халата, ИИ требуется десять секунд. Специалисты уверяют, что в ближайшем будущем время сократится, а машина овладеет всем процессом переодевания.
Шведские специалисты работают над созданием «электронных копий» умерших людей. Сначала это будут просто программы, но затем могут быть созданы визуально похожие на покойников роботы.
Naked-Science.ru: последние новости
Двуногий робот Boston Dynamics научился бегать В архивных данных NASA нашли доказательства существования гейзеров на Европе Миры под красным солнцем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку36
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России186
Умер муж Аллегровой54
Иллюзия разврата38
Киселев выдвинул Киеву ультиматум148
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение