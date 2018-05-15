Искусственный интеллект научился одевать людей

В будущем робот поможет одеваться пациентам больниц.

Инженеры Технологического института Джорджии создали робота, который при помощи искусственного интеллекта научился накидывать на человека больничную робу. Для этого машине не нужны камеры — она ориентируется на силу натяжения ткани.

Кодовое название автомата — PR2. По замыслу создателей, однажды он поступит на службу в больницы и хосписы для помощи пациентам, но сейчас робот только учится. Чтобы ускорить процесс обучения, специалисты смоделировали 11 тысяч виртуальных примеров того, как ИИ натягивает халат. Среди них — безошибочные движения и грубые ошибки. Основываясь на этих образцах, алгоритм научился соизмерять силу во время процедуры.

Доктор Заккори Эриксон (Zackory Erickson), курирующий исследование, поделился подробностями:

«Люди изучают навыки путем проб и ошибок. Мы предоставили PR2 такую же возможность. Проводить тысячи испытаний на человеке было бы опасно и чрезвычайно утомительно. Однако всего один день изучения симуляций дал роботу представление о том, что чувствует человек, когда одевается».

Вместе с тем робот учится предсказывать последствия своих действий. Он прогнозирует пятую часть секунды, чтобы понять, как его манипуляции отразятся на человеке. По словам исследователей, меньшее время увеличивало количество ошибок. Сейчас для того, чтобы натянуть один рукав халата, ИИ требуется десять секунд. Специалисты уверяют, что в ближайшем будущем время сократится, а машина овладеет всем процессом переодевания.

Шведские специалисты работают над созданием «электронных копий» умерших людей. Сначала это будут просто программы, но затем могут быть созданы визуально похожие на покойников роботы.