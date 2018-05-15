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Диоксид углерода приводит к появлению вторичного парникового эффекта, считают китайские ученые
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Диоксид углерода приводит к появлению вторичного парникового эффекта, считают китайские ученые 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Нанкин, 15 мая /Синьхуа/ — Присутствие в воздухе диоксида углерода, метана и других парниковых газов приводит к появлению парникового эффекта — повышению температуры нижних слоев атмосферы Земли. Тем не менее, на протяжении длительного времени ученые ставили под вопрос фактическую роль диоксида углерода в изменении глобального климата.
С одной стороны, повышение концентрации двуокиси углерода в атмосфере активизирует фотосинтез, и почва обладает способностью «связывания углерода» /впитывать и хранить углерод/; а с другой стороны — от этого явления экосистемы выбрасывают больший объем парниковых газов.
Поэтому ученые долгое время ломали голову над вопросом: экосистемы сохраняют большее количество углекислого газа или высвобождают большее количество парниковых газов?
Группа ученых из Нанкинского сельскохозяйственного университета под руководством профессора Цзоу Цзяньвэня обнаружила, что при условии повышения концентрации в атмосфере двуокиси углерода экосистемы высвобождают больше парниковых газов и впитывают и хранят меньше углекислого газа в эквиваленте.
Результаты анализа данных измерения показывают, что если объем высвобождения парниковых газов по итогам года увеличивается на 2,76 млрд тонн в эквиваленте, то почвы способны вписывать лишь 2,42 млрд тонн двуокиси углерода в эквиваленте.
Это значит, что диоксид углерода приводит к появлению не только первичного, но и вторичного парникового эффекта, отметил профессор.
Открытие китайских ученых опубликовано в научном журнале Biology Letters. -0-
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