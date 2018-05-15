Диоксид углерода приводит к появлению вторичного парникового эффекта, считают китайские ученые

Нанкин , 15 мая / Синьхуа / — Присутствие в воздухе диоксида углерода, метана и других парниковых газов приводит к появлению парникового эффекта — повышению температуры нижних слоев атмосферы Земли. Тем не менее, на протяжении длительного времени ученые ставили под вопрос фактическую роль диоксида углерода в изменении глобального климата.

С одной стороны, повышение концентрации двуокиси углерода в атмосфере активизирует фотосинтез, и почва обладает способностью «связывания углерода» /впитывать и хранить углерод/; а с другой стороны — от этого явления экосистемы выбрасывают больший объем парниковых газов.

Поэтому ученые долгое время ломали голову над вопросом: экосистемы сохраняют большее количество углекислого газа или высвобождают большее количество парниковых газов?

Группа ученых из Нанкинского сельскохозяйственного университета под руководством профессора Цзоу Цзяньвэня обнаружила, что при условии повышения концентрации в атмосфере двуокиси углерода экосистемы высвобождают больше парниковых газов и впитывают и хранят меньше углекислого газа в эквиваленте.

Результаты анализа данных измерения показывают, что если объем высвобождения парниковых газов по итогам года увеличивается на 2,76 млрд тонн в эквиваленте, то почвы способны вписывать лишь 2,42 млрд тонн двуокиси углерода в эквиваленте.

Это значит, что диоксид углерода приводит к появлению не только первичного, но и вторичного парникового эффекта, отметил профессор.

Открытие китайских ученых опубликовано в научном журнале Biology Letters. -0-