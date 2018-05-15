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Ученые: следующий ледниковый период наступит через 30 тысяч лет
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Ученые: следующий ледниковый период наступит через 30 тысяч лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сибирские ученые подтвердили гипотезу о том, что нынешний межледниковый период будет длиться, по крайней мере, еще 30 тысяч лет. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
Чередование крупных ледниковых и межледниковых эпох в настоящее время эксперты объясняют орбитальной теорией, разработанной сербским исследователем Милутином Миланковичем еще в 1920-х годах. Согласно данной гипотезе природные процессы были связаны с изменением орбиты Земли при движении вокруг Солнца.
Говорить, что в ближайшее время современная межледниковая эпоха закончится и наступит крупное оледенение, нет никаких оснований. Она еще будет продолжаться более 30 тысяч лет  Валентина Зыкина ведущий научный сотрудник ИГМ.
Ледниковые и межледниковые эпохи имеют определенную структуру. Внутри каждой существуют периоды потепления и похолодания.
Например, Малый ледниковый период закончился в конце XIX века, и с этого времени началось потепление, которое длится до сих пор.
Считать, что сегодняшнее потепление климата связано только с увеличением содержания углекислого газа в атмосфере за счет сжигания углеродного топлива, значит, по мнению сибирских ученых, упрощать подход к происходящим глобальным изменениям.
Сибирские эксперты утверждают, причиной роста содержания углекислоты в атмосфере, по-видимому, является увеличение температуры воды в океане. Это приводит к освобождению углекислого газа из воды и метана из донных осадков.
Специалисты из Корнеллского университета зафиксировали увеличение скорости таяния ледников в российской зоне Арктики. Такие изменения произошли в течение последних десяти лет. С 2011 года в процессе таяния ледников произошел резкий скачок. На данный момент поверхность ледников сокращается на десять метров в год.
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