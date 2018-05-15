В США грибник обнаружил двуглавого олененка

Подобная аномалия встречается крайне редко среди диких животных.

США , в штате Миннесота, грибник обнаружил мертвого двуглавого животного. После изучения тела ученым удалось установить, что погибшее животное являлось самкой белохвостого оленя. Результаты исследования опубликованы в научном издании Science Alert.

Животные оказались сиамскими близнецами. По мнению ученых, они родились уже мертвыми, так как их печень была слишком сильно деформирована и не жизнеспособна. Тем не менее, у них было по две селезенки и два желудочно-кишечных тракта.

Сообщается, что подобная аномалия у диких животных встречается крайне редко. Всего с 1671 года специалистами было зафиксировано лишь пять сиамских близнецов, которые были бы оленями.