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В США грибник обнаружил двуглавого олененка
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В США грибник обнаружил двуглавого олененка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобная аномалия встречается крайне редко среди диких животных.
В США, в штате Миннесота, грибник обнаружил мертвого двуглавого животного. После изучения тела ученым удалось установить, что погибшее животное являлось самкой белохвостого оленя. Результаты исследования опубликованы в научном издании Science Alert.
Животные оказались сиамскими близнецами. По мнению ученых, они родились уже мертвыми, так как их печень была слишком сильно деформирована и не жизнеспособна. Тем не менее, у них было по две селезенки и два желудочно-кишечных тракта.
Сообщается, что подобная аномалия у диких животных встречается крайне редко. Всего с 1671 года специалистами было зафиксировано лишь пять сиамских близнецов, которые были бы оленями.
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