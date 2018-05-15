Нидерланды отказались от «Лаборатории Касперского»

Власти Нидерландов отказались от «Лаборатории Касперского»

Правительство Нидерландов заявило о решении начать поэтапно отказываться от использования антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» . Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр юстиции страны Фердинанд Гропперхаус направил в парламент письмо, в котором указал, что это решение связано с «наступательной кибер-программой российского правительства , среди целей которой значатся Нидерланды». По его словам, поскольку базирующаяся в Москве «Лаборатория Касперского» подчиняется российскому законодательству, то ее могут заставить следовать интересам российских властей.

«Кабинет министров провел независимый обзор и анализ и принял на этой основе тщательное решение», — сказал Грапперхаус. — Хотя в Нидерландах не было найдено случаев злоупотребления "Лабораторией Касперского" своими возможностями, такие случаи нельзя исключить».

Власти также начали переговоры с крупными компаниями, работающими в сфере обеспечения жизнедеятельности государства, о возможности также прекратить сотрудничество с российской компанией.

Грапперхаус сказал, что этот вопрос может быть пересмотрен «в случае появления оправдывающих обстоятельств».