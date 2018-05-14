Контактные линзы, позволяющие стрелять лазерами из глаз

Лазерный свет может использоваться для измерения или в хирургии, им можно отслеживать движение или же наоборот составить карту места. Обычно лазерам нужна твердая поддерживающая структура для стабильности, и поэтому их довольно трудно прикрепить к гибким и податливым поверхностям.

В исследовании, статья о котором опубликована в журнале Nature, ученые сумели преодолеть этот недостаток, разработав ультратонкий мембранный лазер, который можно прикрепить к изогнутым или хрупким поверхностям. Толщина лазера меньше одной тысячной миллиметра, и крепится он как обычный стикер.

Затем ученые подсчитали количество света, необходимого для зарядки и функционирования лазера (количество, которое не могло бы повредить глазам коровы или человека), и зарядили мембраны, после чего поместили их на контактные линзы, которые прикрепили к глазным яблокам коровы (коровьи глазные яблоки имеют такую же структуру, как человеческие, но их легче достать). В результате глаза стали испускать четко распознаваемый лазерный луч.

Мембранные лазеры можно использовать как системы распознавания, и они достаточно точны, чтобы прикрепить их к будущим банкнотам или документам.