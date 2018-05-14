Россия построит в Чили станцию слежения за космическим мусором

Юрий Макаров. Российскую станцию наблюдения за космическим мусором в ближайшее время планируется построить в Чили , сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса

Это будет уже вторая подобная российская станция в западном полушарии. Первая обсерватория была открыта весной прошлого года в Бразилии . «Одна станция размещена в Бразилии. Предполагается размещение станции в Чили. Она практически уже готова», — сказал он на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.

Первый размещённый за рубежом оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на высоких орбитах, созданный АО «Астрономический научный центр» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), был установлен в 2013 году в Армении . Второй оптико-электронный комплекс в интересах АСПОС ОКП, созданный Научно-производств­енной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения» , был открыт 5 апреля 2017 года на территории обсерватории Пико-дос-Диас в Бразилии.

Основная задача АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с окосмическим мусором, обнаружение разрушений спутников на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.

Всего в настоящее время в составе АСПОС ОКП работает 10 опти­ко-электронных комплексов, в том числе 36 телескопов. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных. Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тыс. км и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18.5 звёздных величин, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30­ метров.

Всего Роскосмос планирует разместить за рубежом ещё пять специализированных комплексов различного состава для отслеживания для космического мусора.