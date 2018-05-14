Россия построит в Чили станцию слежения за космическим мусором 

Российскую станцию наблюдения за космическим мусором в ближайшее время планируется построить в Чили, сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.
Это будет уже вторая подобная российская станция в западном полушарии. Первая обсерватория была открыта весной прошлого года в Бразилии. «Одна станция размещена в Бразилии. Предполагается размещение станции в Чили. Она практически уже готова», — сказал он на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.
Первый размещённый за рубежом оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на высоких орбитах, созданный АО «Астрономический научный центр» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), был установлен в 2013 году в Армении. Второй оптико-электронный комплекс в интересах АСПОС ОКП, созданный Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения», был открыт 5 апреля 2017 года на территории обсерватории Пико-дос-Диас в Бразилии.
Основная задача АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с окосмическим мусором, обнаружение разрушений спутников на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.
Всего в настоящее время в составе АСПОС ОКП работает 10 оптико-электронных комплексов, в том числе 36 телескопов. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных. Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тыс. км и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18.5 звёздных величин, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30 метров.
Всего Роскосмос планирует разместить за рубежом ещё пять специализированных комплексов различного состава для отслеживания для космического мусора.