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Россия построит в Чили станцию слежения за космическим мусором
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Россия построит в Чили станцию слежения за космическим мусором 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Российскую станцию наблюдения за космическим мусором в ближайшее время планируется построить в Чили, сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Роскосмоса Юрий Макаров.
Это будет уже вторая подобная российская станция в западном полушарии. Первая обсерватория была открыта весной прошлого года в Бразилии. «Одна станция размещена в Бразилии. Предполагается размещение станции в Чили. Она практически уже готова», — сказал он на прошедшем в Москве заседании Совета РАН по космосу.
Первый размещённый за рубежом оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на высоких орбитах, созданный АО «Астрономический научный центр» для автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), был установлен в 2013 году в Армении. Второй оптико-электронный комплекс в интересах АСПОС ОКП, созданный Научно-производств­енной корпорацией «Системы прецизионного приборостроения», был открыт 5 апреля 2017 года на территории обсерватории Пико-дос-Диас в Бразилии.
Основная задача АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с окосмическим мусором, обнаружение разрушений спутников на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.
Всего в настоящее время в составе АСПОС ОКП работает 10 опти­ко-электронных комплексов, в том числе 36 телескопов. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных. Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тыс. км и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18.5 звёздных величин, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30­ метров.
Всего Роскосмос планирует разместить за рубежом ещё пять специализированных комплексов различного состава для отслеживания для космического мусора.
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