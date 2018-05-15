Ученые создали растворяющиеся в организме датчики

Ученые из США разработали вживляемые в организм человека датчики, способствующие контролю за лечением человека. После его окончания импланты попросту растворяются без хирургического вмешательства, сообщило издание Nature Electronics.

В настоящее время приборы могут измерять растяжение и давление и помогать в лечении растяжений сухожилий. Действие функций датчиков пока ограничено двумя неделями.

Исследователи испытали свое изобретение на мышах и в имитирующей живой организм среде. Прибор передавал точные данные, а потом начинал терять характеристики и растворялся в организме.

Разработка, признают ученые, обладает одним недостатком. Если само устройство разлагается внутри тела, то данные по нему можно получать лишь по проводам.

Специалисты работают над созданием датчика, который будет передавать информацию без прямого подключения.