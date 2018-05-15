Ещё
Ученые создали растворяющиеся в организме датчики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые создали растворяющиеся в организме датчики 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые из США разработали вживляемые в организм человека датчики, способствующие контролю за лечением человека. После его окончания импланты попросту растворяются без хирургического вмешательства, сообщило издание Nature Electronics.
В настоящее время приборы могут измерять растяжение и давление и помогать в лечении растяжений сухожилий. Действие функций датчиков пока ограничено двумя неделями.
Исследователи испытали свое изобретение на мышах и в имитирующей живой организм среде. Прибор передавал точные данные, а потом начинал терять характеристики и растворялся в организме.
Разработка, признают ученые, обладает одним недостатком. Если само устройство разлагается внутри тела, то данные по нему можно получать лишь по проводам.
Специалисты работают над созданием датчика, который будет передавать информацию без прямого подключения.
В Гарварде начались практические эксперименты по редактированию генетического материала живых организмов. Их проводят биоинженеры стартапа Rejuvenate Bio. Конечной целью исследований является увеличение максимальной продолжительности человеческой жизни.
360tv.ru: последние новости
Роботы Boston Dynamics вышли на улицы Власти Нидерландов откажутся от «антивируса Касперского» Компания Uber продемонстрировала прототип летающего такси
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине365
«Верните мне ее, мне без нее плохо»60
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне39
Южная Корея приняла предложение КНДР108
«Разумные люди не хотят конфронтации с Россией»79
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
00:27
Нелепое селфи мамаши убило ребёнка
Происшествия Общество
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
00:26
«Зимнюю вишню» начали сносить в прямом эфире
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение