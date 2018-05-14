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LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT и GRACE-FO
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LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT и GRACE-FO 

Naked-Science.ru 32 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Пуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. На низкую опорную орбиту выведут ряд спутников Iridium NEXT (аппараты 51-55), а также два спутника системы GRACE-FO. Iridium — всемирный оператор спутниковой телефонной связи, покрывающей 100% поверхности Земли.
В свою очередь, GRACE — это спутниковая система, изучающая гравитационное поле нашей планеты.
Ракета Falcon 9 является частично многоразовой ракетой: ее первую ступень можно использовать повторно. Между тем, по имеющимся данным, сейчас возврат первой ступени не планируется.
До момента старта еще есть время, так что планы компании SpaceX — производителя ракеты — могут поменяться.
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