LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT и GRACE-FO

Пуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. На низкую опорную орбиту выведут ряд спутников Iridium NEXT (аппараты 51-55), а также два спутника системы GRACE-FO. Iridium — всемирный оператор спутниковой телефонной связи, покрывающей 100% поверхности Земли.

В свою очередь, GRACE — это спутниковая система, изучающая гравитационное поле нашей планеты.

Ракета Falcon 9 является частично многоразовой ракетой: ее первую ступень можно использовать повторно. Между тем, по имеющимся данным, сейчас возврат первой ступени не планируется.