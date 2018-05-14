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Ученые впервые исследуют цвет и структуру антиматерии
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Ученые впервые исследуют цвет и структуру антиматерии 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Физики из Манчестерского университета провели спектральный анализ атома антиводорода. Это исследование поможет в развитии будущих сверхчувствительных тестов антиматерии и приблизит ученых к получению ответа на вопрос, почему наша Вселенная состоит именно из привычной материи?
Физики долгие годы пытаются понять причины появление материи в начале Большого взрыва и ее численное превосходство над антиматерией (хотя в теории их количество должно совпадать). По словам ученых, анализ цвета антиводорода может помочь разгадать эту великую тайну.
Первые опыты проходили в течение 10 недель, и за это время было исследовано 15 000 антиатомов. По предварительным данным антигидроген ведет себя, так же как и водород. Ученые утверждают, что в ближайшие 30 лет более точного способа измерения не появится, поэтому они совершенствуют методы анализа и переносят их на более сложные атомы.
Ранее мы писали, что ученые с помощью света сделают из обычных компьютеров квантовые.
текст: Иван Маличенко, фото: Science Photo Library
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