Исследуют воздушное пространство: ученые из Самары протестировали «летающую лабораторию»

Сотрудники Самарского университета изобрели новый летательный комплекс для исследований. Они установили микрогазохроматограф на платформе беспилотного летательного аппарата. При помощи такого прибора можно оперативно отслеживать и фиксировать уровень концентрации веществ в воздухе на разных высотах.

Микрохроматограф, созданный учеными Самарского университета, выдает точные данные о составе атмосферы, качестве и количестве состава нефти и газа. А еще с помощью прибора можно определить состояние организма человека, сделав пробу выдыхаемого воздуха.

Ученые провели испытания «летающей лаборатории» в полевых условиях. Комплекс подняли в небо и взяли несколько проб в воздухе. Специалисты проанализировали их в режиме онлайн.

— Зачастую забор проб для анализа воздуха связан с риском для жизни экспертов, так как места выброса токсичных веществ расположены на приличной высоте — на верхних ярусах производственных установок или на трубах. Мобильный прибор позволит провести анализ «здесь и сейчас» и обезопасит работу эксперта, — сообщил доцент кафедры химии Самарского университета Владимир Платонов

Разработанный в областной столице беспилотный комплекс «Индиго» может поднимать лабораторию на высоту до 1000 метров. Процесс анализа полученных проб очень оперативный, прибор справляется с задачей в течение 3 минут.