Жители Башкирии увидят крупный астероид

Совсем скоро над землей пролетит большое космическое тело. Огромный астероид промчится между орбитой Луны максимально близко к Земле.

— Его размеры могут составлять от 60 до 130 метров. Предстоящее сближение с нашей планетой будет уникальным, — рассказали ученые.

Впервые астероид заметили в ноябре 2010 года. Но вскоре его блеск померк, и космическое тело потерялось из виду. 8 мая 2018 года его снова стал виден.

В 03:05 астероид пролетит на расстоянии больше 200 тысяч километров от Земли. Его можно будет заметить даже в любительские телескопы. По оценкам американских исследователей, следующее сближение астероида с Землей ожидается примерно через 300 лет.