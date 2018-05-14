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Ямальцы представят экологические проекты на международном уровне
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Ямальцы представят экологические проекты на международном уровне 

ИА Север-Пресс 9 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня в Воронежском государственном университете открылась XIII Международная ландшафтная конференция, собравшая около 200 учёных из России и стран ближнего зарубежья.
Обсуждаются актуальные вопросы теории и методологии ландшафтоведения, ландшафтно-экологического состояния регионов, рационального природопользования и развития системы особо охраняемых природных территорий.
В конференции участвуют заведующий сектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников и младший научный сотрудник Ростислав Локтев. Они представят результаты экологических исследований в ЯНАО и оценки современного состояния природы острова Вилькицкого.
«В настоящее время экологами и учёными составлен план работ по ликвидации загрязнений и восстановлению природы. Остров будет включён в сеть экологического мониторинга, чтобы учёные могли проследить за протекающими природными процессами в ходе генеральной уборки и после неё», — рассказал Роман Колесников.
Также ямальцы расскажут о возможностях использования рекреационных ресурсов Полярно-Уральского природного парка в туристических целях. Это уникальная территория, сочетающая красивые природные ландшафты и историко-культурные объекты, но существующая система территориального планирования не позволяет эффективно и рационально использовать его ресурсы. Ростислав Локтев разработал проект функционального зонирования, учитывающий природоохранные ограничения и рекреационные возможности территории природного парка.
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