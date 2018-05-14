Самарские ученые создали на базе беспилотника летающую химлабораторию

САМАРА , 14 мая — РИА Новости . Ученые Самарского университета создали на базе беспилотника летающую химическую лабораторию, которая позволит проводить оперативный анализ состояния атмосферы, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Воздушная химическая лаборатория способна проводить оперативный анализ состояния атмосферы на высотах до 1000 метров и в радиусе до 2 км от источника", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс может в автономном режиме совершать облет потенциальных источников загрязнения атмосферы по заранее составленному маршруту с обозначенными точками выбросов, анализировать состав воздуха и передавать полученную информацию в наземный центр управления. Процесс анализа полученных проб занимает до трех минут.

Отмечается, что основу аэромобильного лабораторного комплекса составляет газовый микрохроматограф, созданный учеными Самарского университета. Этот портативный прибор весом чуть больше килограмма полностью заменяет собой громоздкие лабораторные устройства. За несколько минут он способен выдать точные данные о составе атмосферы, качественном и количественном составе нефти и газа или проанализировать биомаркеры в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор размещается на платформе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мультироторного типа «Индиго», разработанной инженерами университетского центра беспилотных систем.

Мобильный лабораторный комплекс, по словам разработчиков, может использоваться в первую очередь нефтегазовыми, химическими и энергетическими компаниями, а также другими промышленными предприятиями, деятельность которых связана с потенциальными выбросами токсичных веществ в атмосферу. Кроме того, прибор можно успешно применять в условиях ЧС: когда для получения достоверной картины требуется оперативно делать большое количество замеров в нескольких точках, а доступ к источнику загрязнения затруднен.