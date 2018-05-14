Московские учёные научились находить вредную еду

Учёным из Московского государственного университета имени Ломоносова удалось посредством кремний-титанового геля и красителя создать новый материал, с помощью которого можно точно и быстро выявить опасные оксалат-ионы в еде. Отмечается, что из разработки заранее была полностью удалена вся жидкая фаза.

Для того, чтобы пользоваться новинкой не нужно проводить какие-либо дополнительные манипуляции — достаточно просто дотронуться материалом до объекта.

Специалисты уточняют, что оксалаты, если говорить общедоступным языком, — это соли щавелевой кислоты. Большинство из них плохо растворяются в воде и выделяются из растворов в виде кристаллов. Они могут спровоцировать развития почечнокаменной болезни.

Разработка учёных обладает высокой чувствительностью и может определить число опасных ионов, даже если их количество находится в пределах нормы.

Материал представляет собой порошок фиолетового цвета, он состоит из частиц размером порядка 100 микрометров. В его состав входит индикатор эриохромцианин, теряющий свою окраску после контакта с веществом, содержащим оксалат-ионы.

«Получить такой сенсорный материал учёным удалось с использованием золь-гель технологии. Она предполагает получение сначала раствора с нерастворимыми в нём твёрдыми частицами размером от 1 до 100 нанометров, а затем удаление из объёма системы всей жидкой фазы. После удаления жидкости молекулы твёрдых частиц начинают образовывать связи друг с другом, в результате чего создаётся трёхмерная молекулярная матрица. После завершения процесса синтеза в образовавшуюся матрицу исследователи ввели индикатор эриохромцианин», — пояснили в пресс-службе МГУ.