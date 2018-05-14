Мультивселенную назвали благоприятной для жизни, но маловероятной

Австралии и При помощи компьютерных симуляций астрофизики из Великобритании Нидерландов показали, что жизнь может быть распространенным явлением в Мультивселенной. Ученые хотели оценить, насколько велика вероятность того, что в мирах с отличающимся значением плотности темной энергии, приводящей к расширению пространства, сформируется жизнь. Оказалось, что во Вселенной с усиленной в 300 раз темной энергией продолжают формироваться галактики. Две статьи коллектива опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (1, 2).

Мультивселенная — это теоретическая концепция в космологии, согласно которой наша Вселенная — лишь одна из огромного количества других. В рамках этого подхода считается, что разные Вселенные отличаются значениями фундаментальных констант. Из-за этого идея Мультивселенной считается одним из потенциальных решений проблемы «тонкой настройки» нашего мира. Это задача заключается в том, что астрономы не могут объяснить при помощи средств современной теоретической физики многие характеризующие нашу Вселенную величины, например, соотношения между параметрами элементарных частиц. Вместе с тем вычисления показывают, что даже небольшие изменения этих соотношений по отдельности сделали бы наш мир как минимум не подходящим для жизни.

Одним из параметров Вселенной, который может различаться у разных миров в рамках Мультивселенной, служит плотность темной энергии. В современной Вселенной на эту субстанцию приходится около 70% всей энергии всех видов, но физические теории обычно предсказывают намного большее процентное соотношение. В своих новых работах астрофизики показывают, что существенное увеличение силы темной энергии на самом деле лишь умеренно сказывается на формировании звезд и галактик, так как наиболее важное время для формирования таких объектов — ранняя вселенная, когда доля темной энергии в общем количестве вещества мала. Следовательно, считают авторы, жизнь может существовать в гораздо более широком диапазоне Вселенных.

«Теория Мультивселенной ранее претендовала на роль объяснения величины темной энергии как лотереи — нам повезло, и мы живем во Вселенной с прекрасными галактиками, в которых могла возникнуть жизнь, — комментирует соавтор Люк Барнес из Университета Западного Сиднея в Австралии. — Наша работа показывает, что нам, по-видимому, чересчур сильно повезло: наша Вселенная более специфична, чем нужно для жизни. Это проблема для Мультивселенной, так как загадка оказывается нерешенной». Ученые приходят к выводу, что если теория Мультивселенной верна, то в нашем мире, скорее всего, темная энергия оказалось бы раз в 50 более плотной, чем наблюдается. Поэтому более вероятным объяснением авторы называют не эту концепцию, а какой-то еще неоткрытый природный процесс.

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