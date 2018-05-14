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Спутник «Чжан Хэн-1» обеспечивает научную основу сейсмического мониторинга и прогнозирования в Китае
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Спутник «Чжан Хэн-1» обеспечивает научную основу сейсмического мониторинга и прогнозирования в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 14 мая /Синьхуа/ — Анализ переданных первым китайским спутником электромагнитного мониторинга «Чжан Хэн-1» данных предоставляет определенную научную основу для мониторинга и изучения сейсмической активности. Об этом корр. информагентства Синьхуа сообщили на днях на международному симпозиуме по случаю 10-й годовщины Вэньчуаньского землетрясения.
Итоги исследования показывают, что перед сильным землетрясением происходит изменение магнитного поля Земли. При мониторинге этих изменений спутником предоставляется научная основа в виде данных для наблюдения и изучения сейсмической активности, пояснил Шэнь Сюйхуэй, главный инженер Института динамики земной коры Государственного сейсмологического управления КНР.
По сравнению с наземными станциями, спутник способен осуществлять динамический мониторинг в глобальном масштабе.
По информации, спутник «Чжан Хэн-1» был запущен 2 февраля этого года с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» /"Великий поход-2Г"/.
Заместитель руководителя департамента системного проектирования Государственного космического управления КНР Чжао Цзянь сообщил, что к данному моменту Китай запустил серию спутников связи, способных обеспечить связь с пострадавшими районами, и не зависящих от наземной инфраструктуры на их территории.
"Китай самостоятельно разработал специальный телефон, позволяющий связаться с внешним миром во время серьезных стихийных бедствий. Новинка, несомненно, поможет кардинально поднять эффективность поисково-спасательных работ", — считает он.
Использование спутника дистанционного зондирования обеспечивает быстрый доступ к данным о рельефе и погодных условиях зоны бедствия, а также играет важную роль для развертывания поисково-спасательных операций. -0-
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