Спутник «Чжан Хэн-1» обеспечивает научную основу сейсмического мониторинга и прогнозирования в Китае

Пекин, 14 мая / Синьхуа / — Анализ переданных первым китайским спутником электромагнитного мониторинга «Чжан Хэн-1» данных предоставляет определенную научную основу для мониторинга и изучения сейсмической активности. Об этом корр. информагентства Синьхуа сообщили на днях на международному симпозиуме по случаю 10-й годовщины Вэньчуаньского землетрясения.

Итоги исследования показывают, что перед сильным землетрясением происходит изменение магнитного поля Земли. При мониторинге этих изменений спутником предоставляется научная основа в виде данных для наблюдения и изучения сейсмической активности, пояснил Шэнь Сюйхуэй, главный инженер Института динамики земной коры Государственного сейсмологического управления КНР

По сравнению с наземными станциями, спутник способен осуществлять динамический мониторинг в глобальном масштабе.

По информации, спутник «Чжан Хэн-1» был запущен 2 февраля этого года с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» /"Великий поход-2Г"/.

Заместитель руководителя департамента системного проектирования Государственного космического управления КНР Чжао Цзянь сообщил, что к данному моменту Китай запустил серию спутников связи, способных обеспечить связь с пострадавшими районами, и не зависящих от наземной инфраструктуры на их территории.

"Китай самостоятельно разработал специальный телефон, позволяющий связаться с внешним миром во время серьезных стихийных бедствий. Новинка, несомненно, поможет кардинально поднять эффективность поисково-спасательных работ", — считает он.

Использование спутника дистанционного зондирования обеспечивает быстрый доступ к данным о рельефе и погодных условиях зоны бедствия, а также играет важную роль для развертывания поисково-спасательных операций. -0-