РКК «Энергия» готова сдать космические корабли в аренду иностранным ученым

РКК «Энергия» обеспечивает доставку на МКС российских космонавтов и иностранных астронавтов, обеспечивает проведение научных экспериментов на российском сегменте МКС.

"Размещение полезных нагрузок зарубежных космических агентств и организаций на борту кораблей типа «Союз», «Прогресс», а также на борту российского сегмента МКС. Обеспечение использования в их интересах российской научной аппаратуры на борту этих средств", — говорится в отчете корпорации за первый квартал 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2017 году РКК «Энергия» получила чистый убыток в размере 1,5 миллиарда рублей по сравнению с почти 4 миллиардами прибыли в 2016 году.