РКК «Энергия» готова сдать космические корабли в аренду иностранным ученым 

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова сдать в аренду для размещения иностранной научной аппаратуры места на российских космических кораблях и отечественном сегменте Международной космической станции (МКС), говорится в квартальном отчете корпорации.
РКК «Энергия» обеспечивает доставку на МКС российских космонавтов и иностранных астронавтов, обеспечивает проведение научных экспериментов на российском сегменте МКС.
"Размещение полезных нагрузок зарубежных космических агентств и организаций на борту кораблей типа «Союз», «Прогресс», а также на борту российского сегмента МКС. Обеспечение использования в их интересах российской научной аппаратуры на борту этих средств", — говорится в отчете корпорации за первый квартал 2018 года.
Ранее сообщалось, что в 2017 году РКК «Энергия» получила чистый убыток в размере 1,5 миллиарда рублей по сравнению с почти 4 миллиардами прибыли в 2016 году.
РКК «Энергия» является головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, осуществляет изготовление и запуски грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз», разрабатывает и изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. В собственности госкорпорации «Роскосмос» или доверительном управлении дочерних структур находятся 83,9% акций компании, остальные — у миноритарных акционеров.