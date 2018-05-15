Космический турист может полететь к МКС на новой российской ракете

Вместе с парой российских космонавтов в первом пилотируемом полете к Международной космической станции (МКС) на новой российской ракете в 2019 году может отправиться космический турист. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как пояснил источник, в космос полетит корабль «Союз МС-15» с российской системой управления «Союз 2.1а». Два места на борту займут космонавты из России , а третье может достаться космическому туристу. Если беспилотный запуск «Союз МС-14» в связке с ракетой «Союз 2.1а» в августе 2019 года пройдет успешно, то «Союз МС-15» отправится к МКС через два месяца спустя.

Возможно, место туриста достанется астронавту из США . Источник сообщил, что в отечественной ракетно-космической отрасли продолжают переговоры с американскими коллегами.

«Если соглашение о бартере мест будет заключено, то место туриста может достаться американскому астронавту в обмен на места на американских пилотируемых кораблях Starliner или Dragon. Однако пока пилотируемые запуски этих кораблей не осуществляются», — отметил источник агентства.