Космический турист может полететь к МКС на новой российской ракете 

Вместе с парой российских космонавтов в первом пилотируемом полете к Международной космической станции (МКС) на новой российской ракете в 2019 году может отправиться космический турист. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как пояснил источник, в космос полетит корабль «Союз МС-15» с российской системой управления «Союз 2.1а». Два места на борту займут космонавты из России, а третье может достаться космическому туристу. Если беспилотный запуск «Союз МС-14» в связке с ракетой «Союз 2.1а» в августе 2019 года пройдет успешно, то «Союз МС-15» отправится к МКС через два месяца спустя.
Возможно, место туриста достанется астронавту из США. Источник сообщил, что в отечественной ракетно-космической отрасли продолжают переговоры с американскими коллегами.
«Если соглашение о бартере мест будет заключено, то место туриста может достаться американскому астронавту в обмен на места на американских пилотируемых кораблях Starliner или Dragon. Однако пока пилотируемые запуски этих кораблей не осуществляются», — отметил источник агентства.
Швеция решила отказаться от российского лунного проекта в пользу китайского. Шведские изделия XSAN, изначально разрабатывающиеся для полета на российской станции «Луна‐25», отправятся к естественному спутнику Земли на китайской станции «Чанъэ‐4».