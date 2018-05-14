Ученые создали «шапку-невидимку» для субмарин

Наночастицы заставляют волны огибать объекты под водой, делая их для сонаров недосягаемыми.

Ученые из США создали сверхсовременный материал, который способен сделать любой объект под водой недосягаемым для звуковых волн. Уникальную «шапку-невидимку» для субмарин создали из высокого количества наночастиц. Об этом сообщает EurekAlert!

Главной особенностью суперсовременного материала стали уникальные световые лучи. Наночастицы заставляют волны огибать объекты под водой, делая их для сонаров недосягаемыми.

Как заявила автор проекта Аманда Хэнфорд, такие материалы часто кажутся абстрактной идеей, которую нельзя воплотить на практике. Но, как выяснили специалисты, математически можно доказать, что эти свойства реальны. В будущем так называемую «шапку-невидимку», изготовленную из метаматериала, можно будет использовать для сокрытия подлодок.