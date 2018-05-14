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В Солнечной системе появился кандидат номер один на наличие внеземной жизни
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В Солнечной системе появился кандидат номер один на наличие внеземной жизни 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Спутник Юпитера Европа является главным кандидатом на существование жизни, сообщают СМИ со ссылкой на ученых НАСА.
Ученые выяснили, что космический аппарат «Галилео» НАСА пролетал через гигантский шлейф воды, который вырвался с ледяной поверхности Европы. Шлейф достиг высоты в 100 миль. Это закрепило мнение некоторых ученых о том, что спутник Юпитера является одним из самых многообещающих мест в Солнечной системе в смысле возможного обнаружения жизни, сообщает The Guardian.
Признаки жизни ученые НАСА и Европейского космического агентства надеются найти в огромном подземном океане на спутнике Юпитера. Этот океан содержит в два раза больше воды, чем все океаны на Земле.
Корабль «Галилео» восемь лет провел на орбите вокруг Юпитера, а к Европе приблизился на расстояние в 250 миль 16 декабря 1997 года. В этот момент его датчики выдали неожиданные сигналы, которые в то время ученые не смогли объяснить.
Теперь выяснилось, что сигналы были связаны с внезапным выплеском воды с поверхности спутника.
Миссия, которая определит, может ли на спутнике Юпитера быть жизнь, будет запущена в 2020-х годах. Речь идет о миссии ЕКА Jupiter Icy Moons Explorer.
В 2016 году телескоп Hubble обнаружил над поверхностью спутника Юпитера Европа струи жидкости, что говорит о наличии жидкого океана под поверхностью луны газового гиганта и свидетельствует о возможности изучения океана с расстояния.
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