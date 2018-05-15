Открыли Европу: США будут искать жизнь на спутнике Юпитера

На конференции NASA 14 мая ученые рассказали, зачем агентство потратило $2 млрд на миссию Europa Clipper. Задача интригующая — поиск жизни на одном из самых подходящих для этого объектах спутнике Юпитера — Европе.

Уникальная Европа

Европа — один из 69 спутников Юпитера и наименьший из четырех так называемых «галилеевых спутников» газового гиганта, открытых знаменитым ученым в начале XVII века. Европа находится на расстоянии около 700 километров от Юпитера и совершает полный оборот вокруг него за 3,5 земных дня.

Уникальность Европы в том, что она считается наиболее вероятным кандидатом на роль второй (после Земли) колыбели жизни в Солнечной системе. Спутник покрыт толстым слоем льда, температура которого составляет -160 градусов по шкале Цельсия на экваторе и -220 градусов — на полюсах. Несмотря на это ученые предполагают наличие подземного океана, в котором и могла зародиться, а затем эволюционировать жизнь.

Вода в жидкой фазе под многокилометровым слоем льда обусловлена, в первую очередь, приливным взаимодействием Европы и Юпитера, которое нагревает подповерхостную жидкость. Окончательно подтвердить наличие океана и проверить его на наличие жизни могут прорывающиеся сквозь лед на поверхность гейзероподобные потоки. Именно они и являются главной надеждой команды Europa Clipper.

Космическая эстафета

В ходе трансляции специалисты NASA рассказали, что ключевой задачей корабля Europa Clipper, запуск которого намечен на 2022 год, будет изучение именно возможности жизни на спутнике и поиск ее потенциальных признаков. Часто возможность зарождения жизни на небесном теле — лишь одна из попутных научных задач в длинном списке.

Сведения о характеристиках спутника Юпитера и его среды были получены благодаря аппарату «Галилео», который проработал в окрестностях Юпитера с 1995 по 2003 год. Его данные и позволили заподозрить существование океана под поверхностью небесного тела, а признаки «гейзеров» на поверхности Европы были замечены при помощи орбитального телескопа «Хаббл» в 2012 году. Теперь их пристальным изучением займется Europa Clipper.

Видит насквозь

Аппарат оснастят современными узко— и широкоугольными камерами, спектографом, магнитометром, двухчастотным радаром и прочими инструментами, которые позволят максимально детально исследовать Европу, в том числе проверив ее на «биомаркеры» — молекулы, являющиеся признаками наличия жизни.

Например, аппарат благодаря радару сможет «заглянуть» под поверхность многокилометрового ледяного покрова Европы и приоткрыть завесу тайны подземного океана спутника Юпитера — есть ли под поверхностью Европы вулканы. Также будет изучено магнитное поле и атмосфера Европы. А самая важная задача — как отметили ученые — попытаться «поймать» момент очередного выброса жидкости на поверхность спутника. Высота этих выбросов может достигать нескольких десятков, а порой и сотен километров, и пролететь сквозь этот поток — бесценно с точки зрения науки. Выбрасываемый материал напрямую относится к возможному подводному океану, благодаря чему «захват» такой пробы позволит, по сути, заглянуть под толстый ледяной покров.

Потенциальная жизнь в условиях Европы — не просто теоретические расчеты. В аналогичных условиях на Земле, в шахте Мпоненг на территории ЮАР , проживают бактерии, способные полностью обходиться без солнечного света — точно так же, как под покровом ночи и льда приходится существовать живым организмам на Европе, если они там есть.

В отличие от «Галилео», который 12 раз пролетал над Европой на высоте нескольких сотен километров, «Клиппер» (аппарат будет находиться на орбите Юпитера, а не самой Европы) совершит 44 таких «прохода», приближаясь к спутнику на дистанцию меньше 100 километров, а несколько раз — проносясь всего в 25 километрах.

При такой траектории, если аппарат пройдет через «гейзер», то сможет передать на Землю бесценные сведения о химическом составе и кислотности собранных образцов, которые, впоследствии, могут подтвердить оптимистичные теории ученых. Или поставить на них крест.

Зеленых человечков не ждут

Наш вид относительно недавно, по меркам времени существования человечества, приступил к исследованию космоса и прямому поиску жизни в нем. За это время ученые выработали понимание базовых механизмов природы, научились «отсеивать» неподходящих на роль колыбели для жизни кандидатов и делать прогнозы относительно наличия жизни вне Земли.

Даже в пределах нашей Солнечной системы существует достаточно мест, где могла зародиться и эволюционировать жизнь: спутник Сатурна Титан с его метановыми озерами, в которым однажды может начать плавание автономная подводная лодка NASA, или соседний спутник Сатурна — Энцелад, который также может скрывать под слоем льда целый океан и проектом по изучению которого планирует заняться российский миллиардер Юрий Мильнер . Также не стоит сбрасывать со счетов Марс, к которому устремляется все большее число научных миссий.

Стоит признать, что в масштабах нашей системы человек ищет, скорее, жизнь, а не братьев по разуму — никто не предполагает найти под толщей льда тайную высокоразвитую цивилизацию. Но даже в случае обнаружения микроскопических форм жизни, развивающихся где-либо обособленно от Земли позволит миссии Europa Clipper войти в историю открытий человечества рядом с обнаружением Америки европейцем Колумбом.

А для ученых и инженеров обнаружение живых организмов на космической Европе станет началом длинного пути: придется снова преодолеть расстояние в 700 миллионов километров до Юпитера, а потом пробиваться сквозь километры льдов, чтобы оказаться в иноземном океане жизни.

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