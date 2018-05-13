Европа ‐ Новый Свет: ученые ищут жизнь на спутнике Юпитера

Исследуя океан у берегов Антарктиды, американские ученые используют свою новую разработку ‐ аппарат «Айсфин». Исследователи надеются, что в обозримом будущем он полетит в космос. «360» разобрался, почему робот удостоился такой престижной командировки.

Группа ученых из Технологического института Джорджии создала аппарат «Айсфин». Сейчас он изучает флору и фауну Антарктического океана — совокупности областей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду. В будущем разработку можно будет применять на спутнике Юпитера — Европе. Его считают одним из самых перспективных небесных тел для поисков примитивных форм жизни.

«З60» взял комментарий у ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натана Эйсмонта . Ученый рассказал, что кроме Европы найти следы жизни или примитивные одноклеточные организмы можно на спутнике Сатурна Энцелате и в атмосфере Венеры. Но в первом случае большой проблемой представляется дорого — понадобится несколько лет, чтобы долететь до планеты — а во втором — температура Венеры, которая составляет 500 градусов.

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Сейчас Россия и ряд стран Западной Европы участвует в проекте по изучению Марса. Он называется «Экзомарс». Внимание ученых привлекло наличие метана на красной планете. Этот газ может быть результатом жизнедеятельности простейших организмов аналогичных, возможно, тем, которые жили на Земле миллиарды лет назад.

Начиная с 2014 года, ученые института Джорджии работают с «Айсфином» в условиях Антарктики. Этот регион по своим характеристика очень похож на Европу. На планете действительно есть вода, но чтобы до нее добраться надо преодолеть лед толщиной в несколько километров. Это обусловило конфигурации аппарата: он имеет форму торпеды длиной почти в четыре метра, а шириной всего в 25 сантиметров. И около 25 сантиметров. Таким образом «Айсфин» сможет пробраться в небольшие трещины и отверстия в ледяном покрове. Сейчас с такими задачами разработка американских ученых успешно справляется в Антарктиде.

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Труднодоступность жидкости не единственная проблема. Дело в том, что Юпитер находится находится очень далеко: сигнал от «Айсфина» будет поступать на землю с большой задержкой. И во время этой паузы, аппарату придется работать самостоятельно, без вмешательства человека.

Исследователи проводят попытки отрепетировать такую ситуацию на примере заданий в Антарктиде. Пока все идет хорошо. Но эксперимент проходит с некоторыми поблажками: ученые используют волоконно-оптические привязки, чтобы иметь возможность достать аппарат из глубины. Такой возможности на спутнике Юпитера не будет. Усложняет ситуацию и неоднородность льда.

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Еще одна проблема. которую нужно решить ученым — это формулировка критериев, по которым будет оцениваться экосистема Европы. Дело в том, что в ходе эксперимента могут быть обнаружены формы жизни отличные от того, с чем мы привыкли иметь дело на Земле. Следовательно, они будут оставлять после себя иные следы и иметь другие признаки. Нужно создать такую систему, которая смогла бы адекватно фиксировать и атрибутировать. После чего для нее понадобится физическая оболочка, которая может быть встроена в «Айсфина». На данный момент аппарат оборудован несколькими инструментами для подводного поиска: камеры, гидролокаторы, датчики для измерения температуры и уровня содержания соли, кислорода, водорода, растворенных органических веществ. В целом эти показатели могут указывать, является ли регион пригодным для жизни — по крайней мере, к жизни, как мы ее знаем.

К счастью, в запасе у ученых есть еще пара десятилетий, чтобы усовершенствовать как технологию, так и дизайн, прежде чем запустить аппарат на спутник Сатурна Европу. Пока наличие такой разработки, как «Айсфин», предоставляет исследователям множество возможностей для изучения Антарктики. Ранее экспедиция обнаружила во льдах совершенно новые виды жизни с уникальными приспособлениями, которые не встречаются нигде и ни у кого в мире.

По мнению Натана Эйсмонта, пока очень рано думать о переезде на другую планету. Во-первых, потому что Земля будет соответствовать всем потребностям человека еще около миллиарда лет. Но стоить обратить внимание на то, что парниковый эффект, о котором так много говорят экологи сейчас, возможно, был причиной исчезновения жизни на Венере. Такова, по крайней мере, самая популярная теория среди ученых. Во-вторых, разработки в области поисков нового дома для людей находятся на уровне попыток найти даже не примитивные формы жизни, а хотя бы их следы.