Наносоты из Саудовской Аравии пригодятся для фильтров и в медицине

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии придумали новое пористое вещество, который можно производить безопасным способом всего за пять минут. Напоминающий пчелиные соты материал поможет в адресной доставке лекарств, катализе или создании фильтров. Статья об исследовании опубликована в Science Advances.

Медовые соты, морские губки и панцири диатомовых водорослей давно привлекают ученых своей интересной ячеистой формой. Такие структуры позволяют добиться очень большой площади поверхности, что может быть полезно для фильтров или для управления скоростью химических реакций. Но в наномасштабе синтезировать такие «соты» непросто, ведь их схема фрактальна и должна повторяться не только на уровне ячеек, но и в целом «узоре».

Ученые из Саудовской Аравии во главе с Сюзанной Нанес нашли способ создать такую пленку из блок-сополимера PS-b-PtBA (полистерен-б-политертбутилакрилат). Блок-сополимерами называют линейные (вытянутые в длину) полимеры, состоящие из одинаковых чередующихся блоков.

Такой полимер растворяли в разных концентрациях в различных растворителях. Полученные растворы наносили на стеклянные пластинки, а затем испаряли, чтобы полимер образовал «соты» с пустотами и пористыми стенками. Эти соты затем промывали водой, чтобы избавиться от остатков растворителей и остановить разделение фаз. Ученые экспериментально подобрали наилучшие условия, с помощью которых можно получить нужную пористую структуру всего за пять минут.

На основе полученных структур можно создать фильтры, не пропускающие даже вирусные частицы, каркас для выращивания клеток, которые можно использовать для регенерации, к примеру, костной ткани, и найти им множество других применений.

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