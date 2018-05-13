Будь Земля плоской, чтобы было бы с нами?

Последние несколько лет концепция «плоской Земли» заново обрела большую популярность. Сложно поверить, что в 2018 году существует целое сообщество людей, считающих, что все аэрокосмические агентства мира нас обманывают, покорно подчиняясь мировому правительству и подсовывая ненастоящие снимки круглой Земли из космоса. Некоторые совсем уж радикально настроенные индивиды вообще заявляют, что никакого космоса нет, да и быть не может, потому что наша плоская планета закрыта некой небесной твердью.

Среди сторонников идеи плоской Земли встречаются действительно выдающиеся научные умы, добавляющие серьезного веса данной теории, взять хотя бы Тилу Текилу или B. O. B, которые на полном серьезе заявляют, что наша планета похожа на блин. Ладно, это все шутки.

C позиции науки концепция плоской Земли, несколько сотен лет назад опровергнутая учеными, безусловно, выглядит очень глупо, особенно если копнуть глубже и дойти до доводов, предлагающихся ее сторонниками. Но сегодня мы не будем их разбирать. Сегодня нас интересует кое-что иное. Несмотря на свое безумство, теория плоской Земли порождает довольно интересный вопрос: каков был бы наш мир, если бы наша планета действительно была плоской? На самом деле этим вопросом ученые также не раз задавались и даже довольно неплохо в нем разобрались. Итак, сегодня мы поговорим о том, что было бы с нашей планетой, будь она плоской, а не круглой.

Гравитация постоянно тянула бы нас на север

Если вы думаете, что гравитация тянет всех нас вниз, то вы заблуждаетесь. Она тянет нас к центу Земли. Вот почему люди не падают с планеты, находясь относительно нас вниз головой на другом конце мира — гравитационные силы притягивают все к центру.

Это очень удобно, особенно когда вы живете на круглой планете. Если бы Земля была плоской, гравитация работала бы здесь совсем по-другому. Плоская Земля была бы длинной и тонкой, а центр ее гравитации, скорее всего, располагался бы где-то на Северном полюсе, потому что именно он является центром на всех картах плоской Земли.

Это значит, что все на планете постоянно притягивалось бы к Северному полюсу, причем довольно сильно. И чем сильнее вы бы отдалялись от Северного полюса, тем сильнее гравитационная сила притягивала бы вас к центру. Этой силе ничто не смогло бы противостоять: вода вышла бы из берегов, все деревья и растения росли бы по диагонали, а людей, скорее всего, засосало бы в большой шар посередине Арктики.

Солнце поджарило бы планету

Давайте на секунду представим, что проблема гравитации каким-то чудесным образом решена. Возможно, мы начали носить какие-то специальные гравитационные ботинки или обнаружили, что сторонники плоской Земли оказались правы, и никакой гравитации в принципе не существует и никогда не существовало, а все вокруг просто естественным образом «падает» вниз. Даже если мы не будем притягиваться к Северному полюсу, то у нас будут серьезные проблемы — мы лишимся магнитного поля.

Магнитное поле защищает нас и нашу планету от космического излучения и солнечной радиации. Это поле существует только потому, что наша планета вращается. Если планета остановит свое вращение по любой причине, это поле исчезнет. А вскоре и мы следом за ним.

Во-первых, весь объем радиации и излучения из космоса будет беспрепятственно проходить к поверхности нашей планеты. В результате этого у Земли исчезнет озоновой слой и, что более важно, атмосфера, которая начнет постепенно рассеиваться, пока в конечном итоге не исчезнет полностью.

Исчезновение магнитного поля и атмосферы сделает нас беззащитными против астероидов и метеоритов. Мы будет подвергаться постоянной бомбардировке этими объектами, пока поверхность нашей планеты не станет похожей на лунную.

Любые формы навигации прекратили бы работу

После всего вышеописанного у нас осталось бы всего несколько дней жизни, однако и их пришлось бы терпеть с некоторыми неудобствами. Оказывается, если бы наша планета была плоской, то практически ничто из того, что мы создали на данный момент, не работало бы.

Без мантии, ядра или северного магнитного полюса стали бы полностью бесполезны компасы. Проблемы возникли бы не только у людей, но и у животных. Птицы, использующие магнитное поле для навигации, не знали бы, в какую сторону им лететь.

Кроме того, стала бы невозможной навигация по звездам — для нас они стояли бы на одном месте. К тому же звездное небо было бы одинаковым в Северном и Южном полушарии.

Однако «веселее» всего было бы с GPS-системами, которые не просто перестали бы работать, они бы начали нас убивать. С неба нам на голову начали бы падать спутники (в настоящий момент их около 1300), которые без GPS-навигации больше не могли бы удерживаться на орбите.

Мы могли бы видеть очень-очень далеко

Вы не поверите, но от жизни на плоской Земле были бы и свои плюсы. Их очень мало, и в свете скорой кончины всего живого они были бы бесполезны, но тем не менее. Одним из таких плюсов, например, было то, что мы могли бы очень далеко видеть. Наши глаза намного сильнее, чем кажется. И если бы Земля была плоской, то, выглянув в окно, мы смогли бы увидеть, что делается чуть ли не на другом конце страны.

Живя на шарообразной Земле, мы не можем этого сделать, потому что примерно через 5 километров планета изгибается. На плоской же Земле взгляд из окна был бы подобен взгляду из иллюминатора летящего самолета. Конечно, некоторые детали были бы расплывчатыми или едва заметными. Но для обзора нам бы помог свет. Мы могли бы видеть свет городских огней, расположенный в сотнях километрах от нас.

Прекратилось бы движение тектонических плит

Ученые утверждают, что тектонические плиты созданы под шарообразную планету. Если двигается плита на одной части планеты, то она взаимодействует с другой плитой на противоположной части планеты. Если бы Земля была плоской, разумеется, это правило перестало бы работать.

Как именно тектонические плиты работали бы на плоской Земле, неясно, однако если предположить, что они не двигались бы вообще, то становится понятно, что, скорее всего, на планете не было бы рельефного разнообразия. Не было бы никаких гор и равнин, а океан представлял бы собой бассейн с водой, ровно распределенной по всей поверхности Земли.

Даже если предположить, что рельеф задуман определенным образом изначально, неясно, что делать с вулканами, а они невероятно важны для нашей планеты — благодаря им в атмосфере Земли содержится кислород.

Стало бы невозможным пересечь Антарктику

Согласно большинству моделей плоской Земли, Антарктида окружает нашу планету плотной ледяной стеной, которая нужна для того, чтобы не вытекала вода. В этом случае никто никогда не смог бы ступить на Землю Антарктики, хотя, согласно историческим свидетельствам, это делали многие.

Против факта существования ледяной стены говорит не только то, что в таком случае пришлось бы признать, что все люди, побывавшие в Антарктике, лгут, но и то, что могло бы произойти с ледяной стеной в случае, если тектонические плиты все же движутся. Со временем из-за этого движения в стене образовались бы трещины, из которых вытекла бы вода.

Не существовало бы времен года

На плоской Земле не было бы никаких смен времен года. Если вам не нравится зима, то для вас это было бы хорошей новостью, поскольку на планете всегда было бы лето. Дело в том, что времена года у нас меняются благодаря наличию у нашей планеты наклона оси. Так, когда в Северном полушарии лето, в Южном — зима, и наоборот. Без этого наклона оси времена года отсутствовали бы как таковые, особенно если Северный полюс находился бы в центре. На планете вечно длился бы один сезон.

Однако отсутствием времен года дело бы не ограничилось. Если бы на планете устоялся один и тот же сезон, то и климат везде на ней был бы одинаковым. А это в свою очередь создало бы для различных микробов и вирусов идеальные условия для миграции. Каждая новая болезнь, появившаяся в одном или другом регионе плоской планеты, распространялась бы по всему миру с молниеносной скоростью.

Не было бы дождей

Если бы Земля была плоской, то ветер на планете дул бы только в двух направлениях: на юг и на север. Это в свою очередь вызвало бы глобальную климатическую катастрофу. Все дело в восточном и западном ветре и течениях, поскольку они образуются в результате вращения планеты вокруг собственной оси.

Перестала бы действовать сила Кориолиса, и на Земле не только прекратились бы штормы, но и не шел бы даже захудалый дождик. На планете везде была бы засуха. Возможно, у береговых линий ситуация была бы чуточку получше, но все остальное превратилось бы в безжизненную пустыню.

Мы упали бы на Солнце

Все, что описано выше, было бы неважно в любом случае. Если бы Земля была плоской, то жизнь на ней быстро бы погибла, поскольку планета упала бы на Солнце. Виной тому опять-таки стало бы отсутствие движения вокруг своей оси и гравитации, которые позволяют нашей планете вращаться вокруг светила.

Согласно классической модели плоской Земли, наша планета статична. Она никуда не двигается и постоянно находится под нависшим над ней Солнцем. Если при этом предположить, что Солнце гравитацию сохраняет, то Земля попросту притянется к светилу и упадет на его поверхность. Если же, как утверждают сторонники теории плоской Земли, гравитации не существует вообще, а Солнце — не огромная звезда, а лишь небольшой светящийся шар, находящийся не дальше, чем в 6400 км от Земли, то ничто не помешает ему, остальным планетам и их спутникам, включая нашу Луну, упасть нам на голову.

Это стало бы самым большим заговором во Вселенной

Если на минуту представить, что мы действительно живем на плоской Земле, и все каким-то чудесным образом работает идеально, то перед нами возникнет еще одна проблема, напрочь лишенная логики. Это будет означать, что мы живем среди миллионов лжецов, вовлеченных в самый большой и одновременно самый бессмысленный заговор не только в рамках истории нашей планеты и человечества, но и, возможно, всей Вселенной.

Сторонники теорий заговора о плоской Земле утверждают, что «сказку» о круглой Земле придумали в NASA . Но если это действительно так, то проблема окажется гораздо обширнее. Ведь это будет означать, что не только те, кто связан с космосом, но и те, кто посещал Антарктику, вовлечены во всеобщий заговор.

Сейчас сложно сказать точные цифры, сколько бы человек в таком случае принимало бы участие в этом заговоре, но в той же программе «Аполлон», в рамках которой американцы летали на Луну, принимало участие более 400 000 человек. Получается, что все они тоже заговорщики? В Космической программе СССР наверняка принимало участие не меньше людей. Все они тоже заговорщики?

За всю историю в космос самыми разными людьми и группами было выведено около 8000 различных аппаратов. Среди этих людей есть даже 19-летний студент-британец Адам Кедворт, создавший простенький фотографический зонд из пары картонок, GPS-трекера, камеры за 30 фунтов и нескольких шаров с гелием и запустивший его в космос в 2012 году. Получается, он тоже вовлечен в этот заговор? Более того, преподаватели, рассказывающие о теории шарообразной Земли, вероятнее всего, тоже недалеко бы ушли от всех этих заговорщиков.

Если бы Земля была плоской, то это бы означало, что в мире существует миллионы и миллионы людей, знающие правду, но отказывающиеся ее признавать. И эти миллионы людей без каких-либо зазрения совести, без каких-либо моральных дилемм, без какого-либо труда, естественным образом врали бы вам в лицо ежедневно.

Если бы мы все жили в таком мире, то упасть на Солнце было бы не такой уж и плохой перспективой.