Куда мы подадимся, когда полностью разрушим Землю?

Один читатель захотел узнать, сумеем ли мы построить собственную планету, когда не сможем больше жить на Земле. Мы решили спросить об этом двух исследователей космоса.

Если нас, людей, послали в этот мир с тем, чтобы мы были пастырями Земли, то мы, мягко говоря, недостаточно хорошо делаем свою работу.

Леса исчезают, виды растений и животных уничтожаются, а моря заполняются пластиком. И это мы еще не начали говорить об изменениях климата.

Возможно, прогноз, что мы в какой-то момент разрушим все до такой степени, что не захотим и не сможем больше жить на Земле, не так уж нереален. И что мы тогда будем делать?

Этим вопросом задается и наш читатель Ким Кристиансон (Kim Kristianson).

«Что мы будем делать? Сможем ли мы строить новые планеты, на которых можно жить? В идеале я представляю себе 500 планет на правильном расстоянии от Солнца, чтобы хотя бы температура была подходящей», — пишет он в своем электронном письме.

Легче позаботиться о старой Земле, чем построить новую

Чтобы ответить на вопрос Кима, мы связались с двумя исследователями космоса, которые могут помочь Киму найти новое место для жилья. Это профессор Анья Андерсен (Anja C. Andersen) и преподаватель Мортен Бо Мадсен (Morten Bo Madsen), оба — из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете.

У ученых есть кое-какие предположения насчет того, что мы будем делать в тот день, когда Земля станет непригодна для жизни, но они предлагают для начала вложить побольше ресурсов в сохранение той планеты, которая у нас уже есть.

«Было бы дешевле и проще решить наши нынешние проблемы на Земле, чем найти новое место, где могли бы поселиться миллиарды людей с Земли», — говорит Анья Андерсен.

Мортен Бо Мадсен с ней полностью согласен.

«На самом деле нет никакой реальной альтернативы, кроме как заботиться о Земле, потому что все потенциальные решения потребуют вообще всех ресурсов, которые есть на нашей планете», — говорит он.

Ученые уже сейчас хотят основать колонию на Марсе

Однако в качестве мысленного эксперимента мы просим ученых представить, что в сторону Земли летит огромный астероид и нет никакого способа избежать столкновения, которое уничтожит всю жизнь.

Что мы будем делать?

Сценарий, кстати, не такой уж нереалистичный, ведь это уже происходило в прошлом, а значит, может повториться и в будущем. Правда, никто не знает, случится ли это завтра или через несколько миллионов лет.

Проблема в том, что, хотя мы и следим за большинством крупных астероидов в Солнечной системе, астероид может появиться из-за ее пределов, и тогда нам нужно будет его обнаружить, пока не стало слишком поздно.

Так что Мортен Бо Мадсен считает, что мы уже сейчас должны готовиться к такому сценарию, правда, тогда Ким, вероятно, будет жить не на построенной своими руками планете, а на Марсе.

«Для выживания человечества в долгосрочной перспективе нам надо уже сейчас основать постоянную колонию на Марсе. Не стоит ждать, пока возникнет реальная опасность, ведь тогда уже будет слишком поздно. Нам прямо сейчас нужно основать колонию на Марсе, которая со временем будет насчитывать 10-20 тысяч человек, что обеспечит выживание человечества в случае катастрофы. Возможно, такая колония даже поможет вновь заселить Землю, когда катастрофа будет позади», — рассуждает Мортен Бо Мадсен.

Можно уже сейчас переехать на Марс

Анья Андерсен согласна с тем, что Марс — лучший претендент на будущий новый дом для человечества.

Однако она предпочла бы жить на Земле, потому что красная планета — место совершенно не гостеприимное.

Помимо того, что там нет атмосферы и кислорода, планета постоянно получает опасное излучение от Солнца и из космоса.

Поэтому людям придется жить в основном под Землей, чтобы избежать лучевых поражений в течение долгого времени. Тем не менее этот сценарий вполне реален.

«Вопрос лишь в том, чтобы принять решение сделать это, потому что технологии у нас уже есть», — говорит Анья Андерсен.

Атмосфера на Марсе — дело далекого будущего

Если заглянуть немного дальше в будущее и представить себе создание атмосферы на Марсе, чтобы люди могли спокойно бегать по пыльной поверхности без всякого скафандра или кислородной маски, то здесь речь уже пойдет о «терраформировании» — так называют процесс кардинального изменения всей планеты.

Это немного напоминает то, как мы за последние 150 лет изменили Землю, практически в два раза увеличив содержание CO2 в атмосфере. Только чтобы сделать Марс пригодным для жизни, масштабы такой деятельности должны быть намного больше.

Однако такого рода решения — дело очень отдаленного будущего, и даже если бы было реально начать делать это прямо сейчас, процесс превращения Марса в обитаемое место занял бы сотни или даже тысячи лет.

«Это не то, что можно просто взять и сделать. Мы можем разработать технологии, которые позволят нам это осуществить за очень длительное время, хотя не исключаю, что в какой-то момент в будущем у нас появится способ провести это процесс, скажем, за 500 лет. Но это все равно очень долго», — говорит Мортен Бо Мадсен.

Возможно, поселимся на астероиде

Если же мы конкретно возьмемся за предложение Кима строить планеты, чтобы туда переселиться, добив собственную Землю, то окажется, что эту идею еще сложнее воплотить в жизнь, чем переселение на Марс, который уже существует в природе.

Мы, конечно, ни при каких обстоятельствах не станем возить тележку за тележкой с землей с Земли, чтобы построить планету для Кима, но, по словам двух наших ученых, можно представить себе, что люди поймают астероид и отправят его на орбиту вокруг Солнца.

В таком случае нужно обратить внимание на некоторые вещи, которые позволят сделать астероид пригодным для жизни.

Во-первых, поверхность новой планеты Кима будет купаться в опасном космическом излучении, так что Киму придется закапываться глубоко внутрь астероида, чтобы защититься.

Вторая проблема заключается в том, что на астероидах очень мала сила тяжести, а без нее Ким долго не задержится на своей новой планете.

У нашего нового дома должна быть сила тяжести

Отсутствие силы тяжести — это проблема, потому что человеческий организм приспособлен для жизни при определенном тяготении планеты. То есть, мы физиологически очень плохо справляемся с его отсутствием. Об этом, например, хорошо знают астронавты, которые жили на Международной космической станции продолжительное время.

Ослабевает сердечная мускулатура, страдают кости, ухудшается зрение и появляются боли в спине, так как начинает вытягиваться позвоночник.

«Датский астронавт Андреас Могенсен (Andreas Mogensen), например, оказался выше на четыре сантиметра, когда вернулся обратно на Землю после своего пребывания на космической станции», — сообщает Анья Андерсен.

Проще построить космические станции

Вместо того чтобы помещать новую «планету» на орбиту вокруг Солнца, вероятно, было бы выгоднее построить ее по типу космической станции.

Тогда мы смогли бы еще заставить ее вращаться, тем самым создавая центробежную силу, заменяющую силу тяжести.

Кроме того, мы также могли бы создать экран, защищающий нас от опасного излучения.

Единственная проблема состоит в том, что эти «планеты», вероятно, строить будет так дорого, что мы не сможем создать их в достаточном количестве для того, чтобы разместить там кого-то, кроме самого Кима и горстки его друзей.

«Нельзя сказать, что это невозможно, но если мы захотим переселить таким образом даже минимальную часть населения Земли, это станет чересчур серьезной задачей», — говорит Мортен Бо Мадсен.

114 тысяч лет до ближайшей звезды

Что же делать Киму, если он, выбирая свой будущий дом, не захочет жить ни на космической станции, ни на астероиде, ни на Марсе, а также не станет дожидаться, пока завершится терраформирование красной планеты?

Да, тогда Киму придется выглянуть за пределы нашей Солнечной системы, но и в таком случае ему надо будет запастись терпением, по словам Аньи Андерсон.

Все потому, что ближайшая планета за пределами нашей Солнечной системы вращается вокруг звезды Альфа Центавра, которая находится чуть более чем в четырех солнечных годах от нас. Это очень, очень, очень, ооооооооочень далеко.

Давайте в качестве мысленного эксперимента представим, что эта планета у Альфы Центавра — аналог Земли с волшебными пляжами, отличной погодой, жизнью и так далее.

Звучит прекрасно, но, к сожалению, в любом случае нога Кима едва ли когда-нибудь ступит на ее поверхность, потому что с нынешними технологиями нам понадобится примерно 114 тысяч лет, чтобы туда добраться.

«Если мы когда-нибудь изобретем двигатели, которые смогут вывести космический корабль на скорость в 10% от скорости света, путешествие все равно займет 40 лет, а такая долгая космическая поездка может оказаться по-настоящему изнурительной», — объясняет Анья Андерсен.

Спасибо за вопрос

Надеемся, Ким понял, что хорошей альтернативы Земле нет, поэтому надеемся, что он будет о ней заботиться.

Чтобы он об этом не забывал, мы пошлем ему одну из наших чудесных футболок «Спроси науку».

Так же мы благодарим Анью Андерсен и Мортена Бо Мадсена за помощь с ответами.