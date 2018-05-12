Ещё
Уфолог: Солнцу осталось светить около 100 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфолог: Солнцу осталось светить около 100 лет 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Некоторые исследователи, занимающиеся изучением феномена НЛО и связанных с ним феноменов, обеспокоены исчезновением темных пятен на Солнце. И прогнозы их неутешительны.
Некоторые уфологи придерживаются мнения, что исчезновение темных пятен на Солнце может привести к смерти звезды.
— Исчезновение пятен на солнце предшествует его дальнейшему погасанию, — считает уфолог Дмитрий Шихов.
По словам эксперта, светить звезде осталось немного, всего около ста лет.
— У нашей планеты есть внутренний источник тепла, за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. В течении 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни, — уверен уфолог.
Однако официальная наука приводит другие цифры.
— Человечеству не стоит опасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно может существовать от 10 до 15 миллиардов лет. Из них прошло только около 5 миллиардов, — рассказал астрофизик просветительского центра «Космос» Михаил Дегтярев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA опубликовало видеозапись с «корональной дырой» на Солнце
Ученые нашли способ определить существование инопланетной жизни
Ученые предложили перенести первую миссию современной России к Луне на 2021 год
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые предложили перенести первую миссию современной России к Луне на 2021 год Бизнесмен Илон Маск показал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом Великая Победа: «Просто тихо вспоминать?»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой857
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову332
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову207
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь31
Алина Кабаева отмечает юбилей115
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение