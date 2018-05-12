Уфолог: Солнцу осталось светить около 100 лет

Некоторые исследователи, занимающиеся изучением феномена НЛО и связанных с ним феноменов, обеспокоены исчезновением темных пятен на Солнце. И прогнозы их неутешительны.

Некоторые уфологи придерживаются мнения, что исчезновение темных пятен на Солнце может привести к смерти звезды.

— Исчезновение пятен на солнце предшествует его дальнейшему погасанию, — считает уфолог Дмитрий Шихов.

По словам эксперта, светить звезде осталось немного, всего около ста лет.

— У нашей планеты есть внутренний источник тепла, за счет него Земля сможет существовать лишь короткое время. В течении 12 часов наша планета полностью остынет и станет непригодной для жизни, — уверен уфолог.

Однако официальная наука приводит другие цифры.

— Человечеству не стоит опасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно может существовать от 10 до 15 миллиардов лет. Из них прошло только около 5 миллиардов, — рассказал астрофизик просветительского центра «Космос» Михаил Дегтярев

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