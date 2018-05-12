Фиаско британской полиции: бракованный Большой Брат

В полиции Нового Южного Уэльса решили установить новейшую систему с алгоритмом распознавания лиц. Лучше бы они этого не делали.

Технология распознавания лиц все чаще используется для идентификации людей в общественных местах. В Китае с ее помощью ловят беглецов и пешеходов, нарушающих уличное движение, в Чикаго — разыскивают преступников, а на складах Amazon — находят необходимые покупки.

Системы распознавания лиц действуют на очень простом принципе: камеры сканируют толпы из тысяч человек, а программа вылавливает определенные черты лиц, чтобы определить личность человека. На стадионах или переполненных людьми площадях такая технология гораздо эффективнее, чем полицейское патрулирования. В теории.

Полиция Южного Уэльса недавно установила систему распознавания лиц на финале лиги чемпионов УЕФА, во время которого система идентифицировала 2470 подозреваемых. Звучит довольно впечатляюще, вот только все так называемые "преступники", кроме 173 человек, оказались совершенно невиновными. То есть система на 92% работает ошибочно.

Полиция начала винить плохие камеры и то, что систему использовали в первый раз, но и в последующих 15 мероприятиях, во время которых ее задействовали, результат не улучшился. Только на трех система не ошиблась ни разу.

К счастью — или же к несчастью — понятно, что такая технология будет улучшаться, и ошибок будет меньше. Но это небольшое утешение для тех двух тысяч людей, которых она записала в преступники при помощи полиции Южного Уэльса, и возможных десятков тысяч, которые из-за ошибки программы еще окажутся в списках подозреваемых.