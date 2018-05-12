Астрономы построили трехмерную карту области звездообразования

Воспользовавшись акустическими свойствами среды, ученым удалось восстановить полноценное изображение межзвездного облака газа. Благодаря этому удалось выяснить параметры вещества и свойства среды облака, а также что его формой является слой, а не нить, как считалось ранее. Исследование с результатами опубликовано в журнале Science.

Практически любая задача в астрономии затруднена тем обстоятельством, что все объекты мы видим в проекции на плоскость неба. Фактически, мы имеем дело с двумерными изображениями, а относительные расстояния можем восстановить только при помощи сторонних методов. Особенно остро это проблема стоит в изучении звездообразования, ведь скорость коллапса молекулярных облаков — предшественников звезд — зависит от их формы, турбулентности, магнитного поля и других характеристик, которые из плоского изображения любо невозможно вычислить, либо удается оценить только грубо.

В новой работе двух греческих астрономов исследуется изолированное молекулярное облако по снимкам завершившего работу орбитального инфракрасного телескопа Herschel. На поверхности этого объекта, расположенного в 570 световых годах от Земли и имеющего вытянутую форму в картинной плоскости, ученые заметили полосы. Проведенный в новой работе анализ доказал, что происхождение этих структур связано с крупномасштабными колебаниями облака на резонансных частотах.

Компьютерное моделирование в рамках магнитогидродинамики позволило выяснить, что такие моды колебаний могут возникнуть только в слое вещества, а не в вытянутой трубке. Следовательно, данное облако является плоским слоем, который виден с ребра, примерно 26 световых лет в длину и около 20 — в ширину. Авторы надеются, что примененный ими метод позволит определить условия среды и форму в других подобных областях.

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